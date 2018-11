Este sería el primer refuerzo de Chivas

Las lesiones y decisiones técnicas han provocado que el defensor César Montes tenga poca actividad con Rayados en el presente Apertura 2018.

Por lo cual, buscaría su salida del equipo regio y fichar por Chivas, un equipo que desde hace algunos torneos ha expresado su interés por sumarlo a sus filas.

“Me he enterado de la posibilidad que existe y me siento muy halagado porque un club tan grande como lo es Chivas ponga los ojos sobre mí, pero me gustaría que esta posibilidad, si es conveniente para todas las partes, tanto para mí y para el club, me gustaría que fuera valorada”, dijo.

“Ahorita mi mente está en Atlas que es la última jornada y en la Liguilla que es el cierre de torneo, me gustaría cerrar de buena manera el torneo y regalarle un campeonato a esta afición que tanto se lo merece”, agregó.

“Soy joven pero realmente necesito jugar, quiero trascender y quiero seguir madurando porque siempre se aprenden nuevas cosas, quiero ir a selección, y si quiero ir a selección, por lógica tengo que sumar minutos y tengo que jugar, es lo que pido, quiero seguir creciendo, quiero seguir madurando”, finalizó.