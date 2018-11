Jiapsi Yáñez, más que youtuber, una estrella

No se les llama artistas, ni cantantes, ni conductores. Tampoco comediantes ni actores. Aunque algunos tienen talento para llamarlos todo eso, ahora a estos “generadores de contenido”, se les llama youtubers o influencers.

Jiapsi Yáñez, ¿le suena? Es la de “fierro, pariente”, que sube dos videos a la semana en varias plataformas. La gente se vuelve loca y empieza a compartirlos en Facebook, a darle like, y se hacen virales.

Es la chava de Mazatlán que nos bota de la risa con sus ocurrencias. La hace de fresa, de chava bien. También interpreta varios tipos de mujeres cuando se sube al taxi y va aturdiendo al chofer con variedad en rasgos de personalidad. También la de la playlist que se subió al auto con Pablito Ruiz. Sus videos han alcanzado casi los 80 millones de reproducciones.

Nada, que si no la ha visto, búsquela. Le aseguro que le va a gustar. Ya se ha presentado en el Teatro Galerías de Guadalajara, y lo llenó. Vino de promoción a la Ciudad de México y la tuve en ConTacto, para que me contara los detalles. Será el 21 de noviembre cuando debute en México, en el Teatro Silvia Pinal.

Pero ella no solo es una de las reinas de las redes, también compone. Me cantó algunos de los temas que escribe y ya hasta estuvo con Kalimba grabando un tema. Él será su productor musical. Jiapsi cierra este 2018 con todo. Estuvo de promoción en varios programas de televisión y estoy segura que la veremos más a menudo por la Ciudad de México y por el interior de la República presentando su show en vivo. Lleva bailarines, hace stand up, canta, baila y es especialista en hacernos reír. “Soy comediante, no cantante”, me dijo. Pero no necesitamos etiquetarla, Jiapsi es una estrella del entretenimiento y punto.

¡A gozar, que el mundo se va a acabar! Échele el ojo, sigámosle la pista. Benditas redes que nos han permitido conocer el talento de chavos cómo Jiapsi, que con un celular en la mano nos regalan horas y horas de sano entretenimiento. Búscala en Face y en su canal de YouTube. “Fierro pariente”, como dice Jiapsi Yáñez, y nos leemos el próximo viernes en El manual de la buena esposa.