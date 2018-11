Hermanos Pancardo cantantes y conferencistas

Ciudad de México.- Los hermanos Pancardo es un dúo de cantantes y conferencistas de alto impacto en México considerados los más dinámicos en el escenario. Más de un millón de personas motivadas y 600 empresas e instituciones capacitadas.

Ahora se encuentran promocionando su nuevo sencillo “No me digas que no se puede”, tema que utilizan en sus conferencias para motivar a los asistentes y luchen por sus sueños.

