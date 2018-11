Europeos del Tri sólo jugarán primer partido contra Argentina

Córdoba, Argentina.– Los seleccionados que vienen de Europa, y de los que esta vez pudo echar mano el director técnico interino, Ricardo Ferretti, aplicarán aquello de juegas y te vas.

Como ha sucedido en la mayoría de las Fechas FIFA en los últimos tiempos, los que militan en equipos del Viejo Continente tendrán vía libre para romper la concentración Tricolor, tras disputar el primer duelo amistoso ante Argentina, mañana en el Estadio Mario Alberto Kempes de esta ciudad.

Por lo anterior, en la práctica de ayer Tuca echó mano de la totalidad de los elementos europeos, con miras a que sólo podrá contar con ellos precisamente en el duelo de este viernes.

La intención del Bigotón es mandar al terreno a Guillermo Ochoa (Standard Lieja), Miguel Layún (Villarreal), Diego Reyes (Fenerbahce), Néstor Araujo(Celta de Vigo), Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt) y Raúl Jiménez (Wolverhampton), y después liberarlos, pues al interior se asegura que el timonel entiende la importancia de ser constantes en sus clubes.

Sin embargo, casos como el de Fabián, que a veces ni siquiera es convocado, o de otros con muy pocos minutos, parecieran extraños, tomando en cuenta que el Tri podría representar una vitrina para de alguna manera atraer las miradas de sus respectivos entrenadores, a partir de tener buenas actuaciones.

‘SÍ, PERO NO’

Edson Álvarez, zaguero de las Águilas del América, quien a pesar de no ser indiscutible con su equipo, sigue gozando de oportunidades con la escuadra azteca, dijo en conferencia de prensa que, desde su perspectiva, México es un combinado importante, aunque con algunas falencias que han sido claves históricamente.

“Jugadores de calidad hay, potencial existe. Nos ha pasado más por el tema mental. Nosotros mismos nos bloqueamos. Para los ojos del mundo demostramos contra Alemania que fuimos superiores a ellos. El futbol mexicano está para más.

“Hemos demostrado ante la adversidad, cuando no somos favorecidos, sacamos la casta. Me gustan estos retos, me gusta disputarlos. Qué mejor oportunidad de demostrarlo ahora, contra un rival grande que está con su gente. Todos queremos ya jugar el partido”, finalizó el mundialista en Rusia 2018.