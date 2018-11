Escucha al público

Ciudad de México.– Mariana Juárez, contundente como uno de sus derechazos arriba del ring, responde a las declaraciones que vertió Jaqueline Nava en días anteriores a Grupo Cantón, en el sentido de que había sido una falta de respeto por parte del equipo de La Barby la cancelación de su combate, y revela el motivo por el que éste no se dio.

“Es que ellos ya sabían, yo no sé cómo trabajen los promotores y cómo lo hayan dicho, yo no sé porque dice que le falté al respeto, o qué quería que siguiéramos engañando al público que se iba a hacer la pelea.

“Ellos no quisieron hacerla en (Ciudad) Juárez, porque era el único lugar donde se podía hacer la pelea, y había el dinero para poder sacarla adelante y no quisieron. Se molestaron porque dije la verdad, y creo que los que le faltan al respeto al público son ellos”, asegura Mariana en entrevista para Grupo Cantón, donde también señala que sólo aceptaría una pelea ante Jackie, que podría ser el próximo año por respeto a la afición.

“Yo quiero el título Supergallo, pero quiero el del CMB, la que lo tiene es Fatuma Zarika, es la que realmente me interesa, para eso estamos trabajando muy fuerte. Me dijo mi promotor que tengo pelea en febrero, pero la verdad con esto último que pasó que ya estaba cerrado, la verdad no sé si se haga.

“Yo no sé cómo pierde el interés, si la que realmente se echa para atrás es ella, primero porque se fue a la política, esta vez porque tenía que agarrar cancha, porque tenía tiempo sin pelear, pues creo que la que no le ha puesto interés es ella. Es hasta tonta la respuesta que da, a mí me dijeron la pelea con Jackie es la que el público quiere. Ahorita hay mejores rivales que Jackie, pero ésta es la pelea que le público quiere”.