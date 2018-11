El pueblo siente y no imagina…

Maestro, tuvo poca afluencia la marcha en favor del NAIM-Texcoco.

-Los manififístantes, portando lujosos lentes para protegerse del sol, presumieron ser más de 20 mil, pero la SSP capitalina contó cinco mil 500 y así se quedó.

Peña pidió que al evaluar a un gobierno se vean los números, y no “lo que uno siente o imagina”.

-La gran mayoría de mexicanos siente (no imagina) hambre por los pinchurrientos salarios mínimos, enojo por tanta corrupción, asco por la enorme impunidad y mucho miedo por la incontenible violencia. Y eso en números de ejecutados, levantados y desaparecidos es apabullante.

EPN presumió cumplir al 100% sus compromisos en materia de salud.

-El más importante: la seguridad ciudadana, deja todo que desear…

AMLO someterá a consulta los megaproyectos y programas sociales.

-Que incluya hacerles justicia a Mexicana de Aviación, la Cooperativa Excélsior y otras empresas burladas y despojadas. Seguramente el pueblo votará que sí.

Fernández de Cevallos comparó a López Obrador con Tartufo, personaje de Moliere, “mediocre, impostor, ladino y estafador”.

-El columnista fifí, mejor conocido como abogado del diablo, no hay semana que no despotrique contra don Andrés y no baja su rabia ni con sus carísimos puros.

Manuel Gómez Morín afirmó que la elección panista fue parcial, inequitativa, antidemocrática y con credenciales falsas.

-Igualito que en la elección presidencial de 2006 cuando se pidió “voto por voto y casilla por casilla”, y FCH se opuso con su cínico “haiga sido como haiga sido”.

Calderón tiene hasta enero para crear su nuevo partido político: Libertad.