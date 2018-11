Cirilo invita a bailar

Este próximo sábado el cantante español Cirilo tiene la encomienda de poner a bailar a todos sus fans con su explosivo rock en El Cantoral de la CDMX. En exclusiva para Grupo Cantón, el artista de Nada es por nada explicó de qué va su concierto.

“Vamos a presentar los mejores temas que me han acompañado en esta última etapa de mi carrera, más dos canciones nuevas, L.A. y Nada es por nada. Se trata de un tema muy enrevesado… cuando estamos un poco idos en el nivel mental por tu pareja y luego salen dudas y te desahogas en un papel. Es una balada. Yo creo que el destino está marcado y todo está escrito”.

El artista asegura que los fans la van a pasar muy bien. “Va a haber muchas sorpresas, vamos a empezar a las 8.30 horas en El Cantoral. Hemos hecho una dinámica en las redes sociales y con esto van a acudir muchos fans gratis, además de los que ya tienen su boleto”.

Cirilo recuerda que desde pequeño le encantaba la música. “Toda la vida he tenido proyectos como cantante, tuve varias bandas hasta que en 2010 ya empecé a hacer lo mío. Grabé dos discos con Paco Loco y de ahí me vino la gana de venirme para México. Aquí me han tratado muy bien y es por eso que este fin de semana les voy a cantar a mis fans mexicanos”, dijo.