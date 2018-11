Arrancó torneo de futbol Homeless World Cup en CDMX

México.- En el Zócalo de la Ciudad de México se lleva a cabo por segunda ocasión la Homeless World Cup, el torneo internacional de futbol que busca cambiar la vida de cientos de personas que viven en situación de calle.

De acuerdo con los organizadores, este evento tendrá más de 200 mil espectadores presenciales, así como millones de seguidores en línea, quienes podrán observar estos encuentros, que se realizarán a partir de hoy y hasta el próximo 18 de noviembre.

Además, participarán más de 450 jugadores (hombres y mujeres) de 40 países, de países como Austria, Bulgaria, Costa Rica, Inglaterra, Grecia, Croacia, Finlandia, Francia, Guatemala, Irlanda, Hungría, India, Perú, Rumania, Portugal, Escocia, Suecia y Estados Unidos, entre otros.

“Este evento está cimentado con el enorme compromiso de los voluntarios y ayudantes de todas partes del mundo, cuya dedicación ha hecho el Homeless World Cup posible”, dijo el cofundador de la copa, Mell Young.

Big Mexico City shoutout to our referees who support us with a smile through rain and shine!

Pics: Anita Milas and Daniel Lipinski#mexico2018hwc #morethanagame pic.twitter.com/YHgHFGgSuj

— Homeless World Cup (@homelesswrldcup) November 14, 2018