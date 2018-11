Yahaira Plascencia inventó el salsatón

Después de presentarse en Estados Unidos, Europa y gran parte de Latinoamérica con éxito, la guapa intérprete de Sé que fallé, Yahaira Plascencia, viene a México para presentarnos su original ritmo de salsatón. En exclusiva para Grupo Cantón, la cantante peruana explicó a detalle este nuevo género:

“En mi primer disco hice mucha salsa, pero como también me gusta mucho el género urbano, hicimos en mi segundo disco, La original, una mezcla que yo la llamo el salsatón, o sea mezclamos la salsa con el reguetón. Me encanta y me está funcionando muy bien, le metimos salsa, reguetón, bachata y algo de urbano”.