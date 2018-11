Violeta Isfel se pone de berrinchuda en locación

Un gran berrinche hizo Violeta Isfel durante una de las grabaciones de Mi marido tiene más familia, en la locación del parque San Jacinto, en la Ciudad de México. Así lo informó una persona de la producción.

Todo empezó cuando Violeta llegó a la locación un poco enferma de gripa y la única escena que tenía se haría después de cinco secuencias donde ella no participaba. Al percatarse de esta situación, la actriz pidió que se cambiara el orden para poder hacer su participación e irse a su casa.

La producción decidió no hacerle caso y ella desató su furia: “No es posible, me estoy muriendo, ¿por qué me hacen esto?, yo siempre me porto bien, nunca doy problemas y les estoy pidiendo un favor. Con quién tengo que hablar, que venga el productor asociado, no se vale esta situación”, gritaba.

Cuando llegó el productor asociado, Roy Rojas, sin entrar en conflicto con la actriz le pidió que se fuera, que su presencia en la escena no resultaba importante.