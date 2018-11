Violaciones suben 202% en Iztacalco

Alcalde Armando Quintero abandona a los habitantes en combate a la delincuencia

Hugo Hernández

A casi dos meses de haber rendido protesta, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, no ha podido combatir el clima de inseguridad que amenaza la tranquilidad de los vecinos de distintas zonas de la alcaldía. En el tercer trimestre del año, el robo con violencia aumentó 25% en dicha demarcación y el delito de violación rebasó el 200% de incremento en ese periodo, por lo que los vecinos se sienten abandonados y buscan de cualquier manera inhibir la delincuencia en las calles.

Con mantas, anuncios y hasta el perifoneo, los habitantes de diferentes colonias como Granjas México, buscan combatir la ola de asaltos que hay en calles y en el transporte público. Antes de tomar el cargo, el experredista Armando Quintero prometió solucionar el problema, pero a casi dos meses las cosas no han cambiado en nada, incluso le ha contestado a la gente que ‘acaban de llegar y que hay expedientes extraviados, pero que aguanten’.

Desde el 4 de octubre, el exjefe delegacional en 2003 por el PRD, lucía en algunas imágenes estrechando la mano del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Raymundo Collins, con quien se reunió para atender el problema de la inseguridad en Iztacalco, sin embargo, a más de 20 días del encuentro, las cosas se mantienen igual.

“Vivimos en un lugar muy inseguro. De por sí la zona es industrial y después de cierta hora, ya no hay nada de movimiento, pero también el alumbrado público es un problema, no hay luz en las calles. A mí me asaltaron apenas hace unos días. Me quitaron el celular, dinero y hasta mi chamarra”, narró a este medio el señor Ricardo Manzanares, vecino de la zona.

De acuerdo a Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), se debe repensar el modelo de investigación policial para profesionalizarlo y usar esta herramienta como principal mecanismo para la prevención y reducción del delito.

En el tercer trimestre de 2018, en la alcaldía de Iztacalco aumentó 100% el secuestro, más de 100% las carpetas de investigación por narcomenudeo y la violación 202 por ciento, es decir, la inseguridad en general aumentó drásticamente a partir de la llegada del nuevo Gobierno.

“Hemos decidido poner algunas mantas, donde tratamos de espantar a los ratas. Estamos dispuestos a lincharlos, porque en la alcaldía lo único que nos dicen es que aguantemos, pero no tiene nada que ver los expedientes a un operativo o rondines de patrullas en las calles, sobre todo de noche”, declaró el señor Ricardo.

ABIERTO RECLAMO

El pasado 13 de octubre, Armando Quintero hizo un recorrido en la colonia Infonavit Iztacalco, donde otro grupo de vecinos le reclamó los recientes atracos donde colonos han resultado heridos por delincuentes, uno de los cuales en días pasados fue atrapado y linchado.

POR LA PAZ

En reunión con el titular de la SSP, Armando Quintero reconoció que la demanda número uno de los Iztacalquenses es recuperar la paz y tranquilidad.

ASÍ LAS CIFRAS

90 días de caminata en campaña realizó el hoy alcalde y prometió atacar inseguridad.

4 patrullas vio Quintero en esos días, reconoce, “y muy pocos elementos policiacos”.

100% aumentó el secuestro en el tercer trimestre de 2018