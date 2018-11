Video: Así reaccionó Mariana Seoane ante la filtración de sus fotos

En rueda de prensa, la cantante dio a conocer su postura luego que publicaran las imágenes de sus atributos.

Ciudad de México.- Finalmente, la también actriz, Mariana Seoane ofreció su versión de las fotografías filtradas en este día en redes sociales en las cuales deja sus pechos al descubierto, mientras se seca el cabello en un gimnasio.

“Esas fotos fueron tomadas en el gimnasio, en los vestidores de mujeres, entonces no tengo nada ni con quien disculparme, ni a quien ofendí, ni nada, al contrario, invadieron mi intimidad, y las sacaron ahorita”. La actriz mexicana trató de verle el lado chusco a todo lo sucedido y agregó: “bueno, pues al menos ya se comprueba que no tengo 3 tetas”.

Al cuestionarle si había sido chantajeada en algún momento para no llevarse a cabo la publicación de la fotografía, declaró: “Sabes por qué nunca lo hubieran podido hacer, porque hubiera dicho ‘pues sáquenlas’, no estoy haciendo nada malo, me estoy secando el pelo y ya, con las nenas de fuera, pero es normal” dijo.