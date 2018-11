Sebastián Ligarde feliz como ama de casa

Alejado de las cámaras y los reflectores, Sebastián Ligarde ha encontrado en su casa de Miami una vida tranquila, incluso, aseguró que le da tiempo de ser la “ama” del hogar. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, afirmó que hace todo lo que una señora hace con su familia.

“Yo atiendo mi casa, yo lavo, plancho, hago de cenar, lavo trastes y no tiene nada de malo. Aquí en Estados Unidos es muy común que la gente haga todo esto, y no me da vergüenza. Me encanta hacer las labores del hogar. Además me da tiempo de cantar, leer, atender a mis animales”, comentó el actor.

Hablando de animales, el actor reveló que está rodeado de muchos: “Vivo en una villa que se llama ‘Lagartija’, al lado de un río. Tengo siete perros, un gato y ocho pájaros. Además estoy rodeado de patos, garzas, iguanas. Me encanta vivir aquí, al lado de estas especies”, afirmó.

El villano de Quinceañera está viviendo un amor desde hace más de 30 años con Jorge López Lira, con quien goza de un matrimonio estable: “Soy muy afortunado, estoy con mi mejor amigo y esa es la fórmula y el secreto de mi felicidad”, finalizó.