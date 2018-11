Se intensifican las batallas de La Voz

La música por dentro, Gallegos Tercero

REY CRISTOPHER SE QUEDÓ EN EL EQUIPO DE CARLOS RIVERA

ESTEFANÍA VS. ARIEL Ambas interpretan “Downtown”, con acompañamiento de guitarra. La interpretación tuvo a todos los coaches bailando. Ariel fue el que ganó esta batalla.

MAGGY VS. AARÓN CANTANDO “QUIERES SER MI AMANTE” Aarón se queda algo corto en esta canción, ya que Maggy tiene una voz poderosa que lo dejó algo opacado. Maggy fue la ganadora y Aarón no fue elegido por los coaches.

ANDAH VS. DELIAN INTERPRETANDO “PILLOWTALK” Natalia recalca que no le gustó cómo ha quedado. Maluma también dijo que se estaban atropellando una voz con la otra. Ambos coaches dicen que no había orden en la estructura. El ganador de esta batalla es Delian.

COLETTE VS. DULCE NAJAR CON “SIN MIEDO A NADA” Una interpretación muy buena, aunque en lo personal creí que sería algo más destacado. A los coaches les encantó la interpretación de las dos. Ganó Dulce, pero Colette fue elegida por Anitta.

BAE VS. JOSÉ DHALI Batalla interesante y diferente, ya que BAE es una banda de cuatro integrantes. José Dhali con un estilo un poco más de rock, da una buena batalla. Natalia dice que no entendió nada de la canción. Maluma dice que no fue lo que él quería. Al final quedó José como ganador.

MORGANNA VS LORA Morganna fue la favorita. Se quedó en el equipo de Anitta. Lora fue robada inmediatamente por Natalia.