Rebelión femenina

El refrán ese que dice: “Entre mujeres podrán despedazarse, pero jamás se harán daño”, quedó más que comprobado, pues Diana Reyes reunió a 7 cantantes que le pegan machín a la banda y el mariachi para darle vida a Mujeres del Regional.

Las tuve en entrevista en BASTA e hicimos un Facebook Live que alcanzó casi 20 mil views, y en el mismo me explicaron que ya están cansadas de la falta de oportunidades para ellas y ahora quieren fabricarlas por su cuenta. El concepto está levantando ámpula, pues su lucha no es solamente porque las escuchen y ya, sino porque haya equidad de género en la música grupera y se dé a las mujeres la misma oportunidad de mostrarse que a los hombres; además, están invitando a cantantes con talento a que se suban al barco, lo que puede generar una revolución femenina en la música grupera. El equipo de Mujeres del Regional lo conforman Diana Reyes, quien funge como productora, Alejandra Orozco, Cristina Eustace, Cecilia Gallardo, Paola Preciado y Luz María, además de la española Elsa Ríos, y tendrán su primera presentación en febrero de 2019 en el Teatro Metropólitan.

Por otro lado, les cuento que la familia de Salvador Lizárraga, únicos dueños de la imagen y marca de La Original Banda El Limón, van a demandar penalmente a su exvocalista Lorenzo Méndez, el novio de La Chiquis Rivera, porque se sigue pasando de lanza y utiliza el nombre de la banda en sus bailes y presentaciones con el pretexto de que los empresarios lo ponen en los carteles y spots.

Juan Lizárraga, líder de La Original, me comentó que ya están cansados de tantas mentiras por parte de Méndez y su disquera Luz Record y tomarán las acciones legales pertinentes para que no hagan mal uso de la imagen y marca de La Original; además me aclaró que es mentira que hayan utilizado firmas falsas para recuperar un nombre que les pertenece desde hace más de 50 años.

Ya para despedirme, les platico que me dan risa esos rockeros que se le fueron a la yugular al grupo Intocable, al enterarse que estará presente en la vigésima edición del Vive Latino. Pa´ empezar, el grupo norteño tiene una trayectoria de 30 años y me dejo de llamar Chavamix si miles de los que llegarán a ese festival no se saben a la perfección sus rolas; el mismo pancho hicieron cuando anunciaron a Los Ángeles Azules y, al final, fue el grupo que más disfrutaron. Les puedo apostar que Intocable les va a sacar a muchos rockeros el vaquero que llevan dentro. Nos leemos luego.