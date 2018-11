La última temporada de ‘Game of Thrones’ ya tiene mes de estreno

Ciudad de México.- Si eres fan de Game of Thrones, te tenemos excelentes noticias pues su última temporada ya tiene mes de estreno: ¡será en abril de 2019!

Por medio de sus redes sociales, la cadena estadounidense HBO anunció el regreso de su famosa serie, presentando para tristeza de la muchos, su temporada final.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018