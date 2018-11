Festejo sin festejado

CIUDAD DE MÉXICO.– No sabían si estaría en sus oficinas o no. Pero sí que este día es su cumpleaños 65. Y no podían fallarle; si no lo hicieron en las malas, menos ahora en las buenas: a 18 días de rendir protesta como Presidente constitucional.

Los primeros en llegar a las oficinas de transición, ahí en Chihuahua 216 en la colonia Roma, son cuatro profesores de Guerrero. Apenas unos minutos después de las 6 de la mañana. No llevan altavoces, no llevan mariachis. Cantan las mañanitas así, a capela. Han viajado más de 8 horas para llevarle un pastel, dulces, chocolates.

Más tarde, Las Adelitas, aquella agrupación de mujeres que surgió en 2006 para apoyarlo en su movimiento de protesta por el fraude electoral de Felipe Calderón.

Acuden poco después de las 9 de la mañana, para que ya sea horario laboral y tener la esperanza de que ya haya llegado a sus oficinas. Al frente de Las Adelitas, Cristina Zamudio Barrera, ella quien siempre le ha seguido. “Yo ya había decidido venir a cantarle y bailarle, estuviera o no”, dice.

El mariachi lo trajo de Iztapalapa, y canta las obligadas: Las Mañanitas, Cariñito, Cielo Rojo.

Luego, arriba una mujer con una bocina portátil y empieza a cantar ahí frente a las oficinas. Tampoco sabe que no está el Presidente electo. Después se entera, pero sigue cantando.

Le llevan un regalo desde Guadalajara: un bello sombrero de charro color negro, con bodados en hilo, supuestamente, de oro. El portador no sabe quién se lo manda. Sólo atina a decir que es un obsequio de cuando fue a Jalisco como parte de la Gira del Agradecimiento, hace unas semanas, y que en aquel momento no le fue posible traerlo consigo. Tampoco ha encontrado al mandatario electo.

El lunes, el propio López Obrador dijo que el día de su cumpleaños lo habría de pasar en casa, con su familia.

Y sí, desde ahí emite un post en Twitter, con una imagen de fondo, un cuadro de su casa, allá en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

“Gracias por las felicitaciones. En efecto, hoy cumplo 65 años de vida y como el ideal y el cariño que nos tenemos es recíproco, les comparto mi deseo: quiero estar bien de salud para terminar mi mandato en 2024 y celebrar con ustedes que pudimos forjar una patria nueva, libre, democrática y fraterna”.

Antes, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, también lo felicita en Twitter: “¡Con cariño! #FelizcumpleañosAMLO”, junto con una imagen que dice igual: “Feliz Cumpleaños AMLO”. Por la noche, su hijo José Ramón postea en su cuenta de Instagram una foto y un texto felicitándolo.

Al final del día, ahí sigue en la reja principal de las oficinas de transición la enorme fotografía del tabasqueño que colocaron sus simpatizantes. Tiene la leyenda: “Es un honor, luchar con Obrador”.

Al menos la foto del mandatario electo sí estuvo. Él no llegó este día. Festejaron sin festejado.