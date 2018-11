Es oficial, NFL cancela el Chiefs vs. Rams en el Estadio Azteca

Ciudad de México.- La NFL canceló el partido entre los Chiefs de Kansas City y Rams en el Estadio Azteca, el cual estaba programado para el próximo lunes 19 de noviembre a las 19:15 horas, el cual será trasladado a la Ciudad de Los Angeles, casa de Los Carneros.

La decisión de la liga se anunció en un comunicado en el que se afirma que las condiciones del terreno de juego no son las adecuadas para la celebración de un partido de esta magnitud, que dicho sea de paso, correspondía a la semana 11 de la temporada regular.

.@Chiefs vs. @RamsNFL moved from Mexico City to L.A.: https://t.co/6d9D1k7xlU#KCvsLAR: Monday night 8:15pm ET on ESPN pic.twitter.com/d0EmyhoQoU

— NFL (@NFL) November 13, 2018