Derecho de réplica

Mal día, martes 13, para hablar de libertades y no de supersticiones como las que auguran, a estas alturas, un imposible cambio en el timón de mando bajo la presión de empresarios y de los mandos militares –éstos disgustados porque un general, Luis Sandoval, de menor edad que otros fue designado como secretario de la Defensa Nacional a partir de diecisiete días–, incluso del nivel de un golpe de estado encabezado por el impresentable salinas de gortari. Nada de esto sucederá.

Insisto en que lo preocupante será la conducta que adopte el presidente electo respecto a diversos sectores de la sociedad, si bien a las empresas constructoras gigantes las ha tratado bien prometiéndoles concesiones para trasladar actividades de Texcoco a Santa Lucía y mantener en su nivel los ingresos superlativos. Un guiño que significa: si estás conmigo te protegeré hasta las últimas consecuencias; por desgracia, la postura es muy similar a la que adoptarían los gobiernos priistas tras la transición de uno a otro en la que siempre volaban los salientes –salvo excepciones–, y los entrantes se desquitaban de lo lindo.

En fin, otro de los grupos sociales maltratados de palabra, y en este caso sin salidas previsibles, es el de la información en todos sus niveles. No me gusta para nada la perspectiva incluso reconociendo que un sector de la prensa se ha pasado de la raya en busca del acomodo sexenal; pese a ello, la libre expresión no debe ser mancillada, en ninguna condición, por las circunstancias ni las rencillas tan largas como la búsqueda de la Presidencia que comenzó, para Andrés, en 2000. Al respecto, el presidente electo ha referido:

1.- “No seré un dictador”. Menos mal que lo aclara aunque, muchas veces, las palabras tratan de ocultar la profundidad de los sentimientos.

2.- “Habrá libertad de expresión”. Por desgracia este ideal no ha sido demostrado sino, al contrario, vulnerado con los frecuentes diferendos del propio Andrés a quienes cubren, con frenesí, sus incondicionales, fanáticos y hackers y bots en las redes sociales donde tiene gran dominio de escena. Más bien perturba su hipersensibilidad ante la crítica y su indignación cuando se exhiben verdades incómodas que, según el protagonista, dañan su proyecto político o a su imagen intocable y cercana a la perfección.

3.- “Tendremos derecho de réplica”. Aquí se equivoca. El presidente de México debe respetar la disidencia, no combatirla ferozmente; y NO puede ejercer la crítica porque no es su papel, desde el palco de la autoridad, y carece de funciones específicas para ello porque, claro, nunca un informador podrá estar a la par con quien ejerce la totalidad del poder. Si quiere ser un crítico, como lo ha sido por dieciocho años y más, entonces aléjese de su alto encargo y combata la corrupción y los desvíos del gobierno. No en su papel de “primer magistrado” porque ello no cabe cuando requiera hablar el lenguaje diplomático y el propio de un mandatario destinado a unir y no a desunir las piezas del México místico. No es papel suyo imponer apodos, menospreciar a los que difieren –sea por cualquier causa y no sólo por estar al lado de intereses ajenos a los de la patria como él encasilla–, y lanzar a sus perros de caza a la persecución de los que pretenden ejercer su libertad de expresión, contradiciendo así su promesa segunda.

La sociedad que no está cegada por el deslumbramiento de la cuarta transformación –a la que este columnista se suma con entusiasmo si va en serio–, sino que pondera y analiza las palabras y conductas del inminente próximo presidente es la que liga su animadversión a la crítica con el propósito de estructurar una indeseable dictadura a la que me opondré siempre, incluso al precio de mi vida.

Seriedad, Andrés. Y congruencia. Menos retórica provocadora y más actuar democrático. Usted lo ofreció.