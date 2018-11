Collins y San Juanico

TIROS CON R-15-ARTURO RÍOS

Raymundo Collins estuvo de acuerdo que sus polis hicieron un desgarriate ante la persecución de un asalta gasolineras del lado de la CDMX que huyó, lo persiguieron y alcanzaran en San Juanico.

Así de simple, pero no está bien la violencia policíaca, si se les azuza a los uniformados, es fácil que deformen sus acciones en violencia.

Pero el viejo policía tiene un as en la bolsa, dice que fueron agredidos sus pupilos y ante eso, no hay de otra. Pero le faltó ablandar sus declaraciones y hablar de la vieja demanda de profesionalizar a vigilantes que, la neta, muchos ni siquiera saben actuar que sirva de algo la cacareada Universidad Policiaca, que la neta es una jalada, los resultados, con frecuencia no son ni de primaria.

LES VALEN LOS POLIS

Un cuate pide ayuda a los polis, un maloso le puso fusca en la cara y lo obligó a llenarle el tanque de su Datsun, lo despojó de mil 500 pesos; los policías se la rifaron y capturaron al malo en la avenida La Presa, en Ticomán, a donde llegan varios taxistas del Edomex a rescatar al maleante y su carro.

Hubo moquetazos, patrullas abolladas y al hospital fue a dar el inspector Ricardo Romero con las quijadas desechas. El mensaje: preparar más a los vigilantes.