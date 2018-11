¡Buen fin 3!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…Surde más información-corrupción (hormiga) en los contratos número 420904805 y 428813886 en asignación directa al INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO (IMP) a cargo de ERNESTO RÍOS PATRÓN, que se convirtió en un robo sin antifaz en el Activo Integral de Producción Bloque AS01-01 (CANTARELL), vía pequeñas órdenes de servicio como CE805-022-2017, F.62075 y la F.62250, en donde el IMP funciona de tapadera tipo ESTAFAS MAESTRAS de universidades, asignando trabajos que fácilmente pueden ser licitados con mejores productos químicos y con un menor costo…Todo es comprobable si revisan los costos de los productos adquiridos vía interorganismos a empresas que licitan ante PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (PTI) de CARLOS MURRIETA CUMMINGS y PEMEX EXPLORACIÓN y PRODUCCIÓN (PEP) de CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA, en donde están involucrados MIGUEL ÁNGEL CORTÉS CORTÉS y JAIME RÍOS de la Coordinación de Especialistas Técnicos de Diseño de Proyectos del Activo Integral de Producción Bloque AS01-01…LAS DEMÁS ANOMALÍAS en estos contratos o puntos restantes son: CUARTO, los equipos de inyección de productos químicos no son del IMP (no ha adquirido equipos de inyección desde hace años), y se comprueba si verifican los números de series de los equipos y solicitando las facturas que lo respalden, no existen…¿Y en renta? El IMP al ser un organismo necesita licitar o generar un procedimiento de asignación directa el cual tampoco existe, por lo que no hay forma que ellos hayan adquirido más de 50 paquetes de inyección…QUINTO, los análisis que sustentan los resultados están elaborados por personal que no pertenece al IMP, ¿entonces?…El IMP, aunque cuenta con laboratorios acreditados en la Ciudad de México (Único laboratorio acreditado ante la EMA), para hacer dichos análisis de laboratorio, ellos no reciben muestras pertenecientes a estas órdenes de servicio y se comprueba solicitando la hoja de recepción de su sistema de calidad donde en sus laboratorios reciben las muestras, y se confirmará que estas hojas no existen…SEXTO, se pagan partidas sin tener producto químico abordo…En las órdenes de servicio se especifica que se deberá de inyectar el IMP-IC-2012 pero este no se suministra desde el 13 de noviembre de 2017 (foto en mis redes Facebook/Twitter/la-plataforma.com)…SÉPTIMO, se inyecta producto que no está considerado dentro de la orden de servicio como son los productos IMP-ICCA-9710, IMP-MDF-10 y el IMP-RD-29, y en plataformas que tampoco se contemplan dentro de la orden de servicio y se puede sustentar solicitando los movimientos de personal del IMP abordo…Habrá más de este Buen Fin, pues el tamaño de la corrupción de ERNESTO RÍOS en el IMP es grande.