Ciudad de México.– Personaje singular, con una máscara con la que él acepta: “Te llegas a acalorar demasiado”, aunque así era el concepto, espectacular, y con miras a dejar huella en el mundo del pancracio, hoy Drago se debate en aquella ruleta en donde se mezclan las dudas y los objetivos.

“Me han propuesto, tengo propuestas en puerta, la verdad es que sólo están esperando a que dé el segundo paso, salirme de AAA, he recibido mensajes de muchos promotores, uno nunca sabe, y no puedo decir: ‘De esa agua no beberé’.

“Si me buscan es por algo, no podría decirte mañana voy a estar en otro lado, es impredecible”.

Hace algunos años, en una tertulia aderezada con una convivencia con tres chavales para desafiar al llamado parque de diversiones más grande de América, y justo cuando AAA World Wide entendió que sería el nuevo estandarte, el esteta encabezó aquella historia de Diario BASTA! (Grupo Cantón) titulada Los 4 Fantásticos.

Era el banderazo, la etapa en la que la empresa decidió darle el espaldarazo y arroparlo; sin embargo, tiempo después, aunque sigue figurando en las carteleras importantes, el esteta acepta en entrevista que no está cerrado a explorar otros territorios, si es que no existe la opción de realmente tener un sitio de estrella en la colorida.

“Desafortunadamente, cuando debuto, tenía tanto el compromiso por darme a notar, por sobresalir, que vinieron lesiones fuertes en la rodilla, y creo que fue lo que me mermó.

“El personaje como tal creo que tuvo mucho impacto, porque pues ya lo vieron en Lucha Underground, en Impact, en Japón, he estado en empresas muy grandes del extranjero, de Sudamérica, Norteamérica, en Europa, en Australia, en África, creo que tiene para dar, a todas partes a donde voy me conocen, he estado en Alemania, Londres, Chile, Canadá, todo Estados Unidos, y quieren a Drago, en México quieren a Drago, dicen que a veces todo te cobra factura, tal vez me quisieron llevar corriendo”.

Se le insiste respecto a que los malestares quedaron en el olvido, que se podría reconsiderar el plan original, y asevera que no cierra puertas, pues también entiende que los años igual no pasan en vano.

“Siento que tengo la capacidad, la fuerza para estelarizar eventos de Lucha Libre AAA, porque si lo hago en el extranjero, porqué en México no, se lo voy a demostrar a la directiva, pero sobre todo al público, que ese es mi lugar.

“Siempre trato de innovar, de darle un cambio a mi personaje, y creo que le gusta al público, es impactante que veas a Drago personalizado, de cerca, tiene mucho para dar, mi trabajo es bueno en el ring, soy un luchador que siempre trato de aprender cosas nuevas a todos mis compañeros. Es innovarse y estar a la vanguardia”.