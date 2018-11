“Yo ya no me pertenezco”

MÉRIDA, YUCATÁN.– Uno de los deseos ya lo pensó. Y hasta lo revela. Sí, este martes 13, cuando el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador apague las 65 velitas de su pastel de cumpleaños, esto habrá de pedir:

“Que nos vaya bien, que la naturaleza, el creador, la suerte, me den cuando menos 6 años de vida, que son los que voy a estar en el gobierno o aspiro a estar en el gobierno; seis años para, junto con muchos mexicanos, millones de mexicanos, llevar a cabo la cuarta transformación del país”.

Así responde sobre el tema. Y sorprende: esta vez no va a trabajar en su cumpleaños. O al menos no en sus oficinas de transición. Dice que va a estar en su casa.

La charla tiene lugar en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, antes de volver a la Ciudad de México. Apenas el fin de semana la pasó con su esposa Beatriz y su hijo Jesús Ernesto, en playas de Campeche.

A propósito de ese viaje, cuenta que algunos periodistas le preguntaron el viernes, cuando llegó a Campeche, si el motivo de su visita era la boda de su hijo. Dice que no.

“No los veo yo todavía animados”, comenta y suelta la risa. “O sea, este, no es verdad. Daban hasta el hotel, la hacienda y el costo de lo que significa hospedarse en esa hacienda, todo un invento. Que no tengan tanta inventiva; en el periodismo eso se llama volar. O sea: ¡vuelan, vuelan!”

Para él, esto tiene una explicación, lo repite como lo dijo en campaña: “Nos hemos convertido en la industria más próspera para ciertos columnistas, porque cada vez que nos cuestionan les va bien. O mejor dicho, ese es su tema: el cuestionamiento. Entonces ya vamos a pedirles derechos de autor.

—¿Le gustaría que su hijo se casara, o ser abuelo?

—Es un asunto de ellos. Yo soy responsable de Jesús (Ernesto, el menor). Ya los demás están grandes (José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo); ya son mayores de edad. Cada quién es responsable de lo que hace. Jesús sí, yo no respondo por los mayores.

Y por vez primera desde que es Presidente electo, a unos días de rendir protesta como presidente constitucional, López Obrador suelta una frase: “Yo ya no me pertenezco; yo estoy al servicio de la nación. Soy un hombre de nación. Entonces, yo tengo que cumplirle al pueblo de México; mi amo es el pueblo de México. Es mi responsabilidad no fallarle al pueblo de México. Y no le voy a fallar”.

López Obrador termina la charla: “Se van a seguir enojando mucho nuestros adversarios. Pero también ofrezco disculpas por anticipado, por las molestas que pueda yo causar. Pero no odio a nadie: amor y paz”.