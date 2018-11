Termina el Mórbido Film Fest

Este año, las cintas elogiadas por la prensa fueron Morto Não Fala (Nightshifter), de Brasil, y One cut of the dead, de Japón

Este fin de semana, llegó a su fin el festival de terror más importante de Latinoamérica, el Mórbido Film Fest, el cual es dirigido por Pablo Guisa, y quien además estuvo presente en todas las actividades cinematográficas que concluyeron diversos días llenos de terror y fantasía.

Esta onceava edición tuvo como uno de sus ejes centrales “La guerra”, que se hizo presente en más de 120 trabajos cinematográficos de diversas partes del mundo, con diferentes historias que atraparon a la audiencia durante los 10 días de la muestra de creatividad de diferentes autores, que desde su frente primordial, el cine y las artes, se interesan en contribuir a la industria del horror con historias que apelan a la realidad que estamos viviendo y que hemos vivido todos por igual.

El público amante de estos géneros cinematográficos tuvo el privilegio de ver, analizar, escuchar y vivir en carne propia, estas películas en todas las diferentes sedes que promovieron y fueron casa de una edición más del Mórbido.

Al final de esta aventura sensorial, en conjunto con los espectadores y la prensa especializada, se otorgaron las ya tradicionales “Calaveras” a las mejores propuestas dentro del marco del festival, es por eso que aquí dejamos la lista de los grandes ganadores en el Mórbido Film Festival.

Lista de ganadores en largometrajes:

-LATINOAMERICA

Calavera de Oro / Premio del Público

La Casa Lobo / Chile / Joaquín Cociña & Cristobal León

Calavera de Plata / Premio MórbidoEl Vampiro del Lago / Venezuela / Carl Zitelmann

Calavera de Madera / Premio de la Prensa

Morto Não Fala (Nightshifter) / Brasil / Dennison Ramalho

Calaveras de Bronce / Menciones

Mirada De Cristal / Argentina / Ezequiel Endelman, Leandro Montejano

Abrakadabra / Argentina / Luciano Onetti, Nicolás Onetti

-INTERNACIONAL

Calavera de Oro / Premio del Público

Quien te cantará / España / Carlos Vermut

Calavera de Plata / Premio Mórbido

Lords Of Chaos / EUA / Jonas Äkerlund

Calavera de Madera / Premio de la Prensa

One Cut Of The Dead / Japón / Shinichiro Ueda

Calaveras de Bronce / Menciones

Haunters: The Art Of The Scare / EUA /Jon Schinitzer

Crisis Jung / Francia /Jeremie Hoarau, Baptiste Gaubert

Lista de ganadores Cortometrajes:

-LATINOAMERICA

Calavera de Oro/ Golden Skull

Una Herida Feliz / México / Eugenia Laguno

Calavera de Plata /Silver Skull

El Viaje De La Jarana / México / Ezequiel Reyes Retana

Calavera de Bronce / Bronze Skulls

Dead Teenager Seance / Brasil / Dante Vescio, Rodrigo Gasparini

Calavera de Bronce / Bronze Skulls

Ulises / México / Jorge Malpica

-INTERNACIONAL

Calavera de Oro / Golden Skull

Muil / Bélgica / Jasper Vrancken

Calavera de Plata / Silver Skull

Conductor / EUA / Alex Noyer

Calavera de Bronce / Bronze Skulls

Bonemother / Canadá /Sylvie Trouvé, Dale Hayward

Calavera de Bronce / Bronze Skulls

Limbo/ España /Daniel Viqueira

Calavera de Bronce / Bronze Skulls

Petite Avarie / Francia /Manon Alirol, Léo Hardt