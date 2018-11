“No nos hemos casado Esmeralda Ugalde y yo”: Johnny Sigal

¿SE VAN A CASAR ESMERALDA UGALDE Y TÚ, AHORA QUE LLEVAN 7 AÑOS Y MEDIO DE NOVIOS?, LE PREGUNTÉ AL CANTANTE JOHNNY SIGAL.

Sí creo en el matrimonio, pero no es algo obligado y no tenemos ni fecha específica ni hay anillo de compromiso; tengo 36 años, Esme 27 y queremos viajar y tener más estabilidad para dar el siguiente paso; y no tenemos ningún prejuicio en vivir juntos, el qué dirán para nosotros es secundario.

¿ESMERALDA NUNCA TE HA PEDIDO QUE LE DES EL ANILLO DE COMPROMISO?

Para nada, la vida del artista es diferente: somos bohemios de corazón.

¿Y YA VIAJARON JUNTOS?

La invité a Nueva York cuando cumplimos el primer año, ella nunca había estado en un crucero y la llevé a uno en Miami; fuimos a Europa un fin de año a celebrar en Madrid y París mi cumpleaños, que es el 29 de diciembre, y me acompañó a Venezuela, donde conoció a mis padres, que la adoran porque me quieren ver feliz y para eso tienen que estar felices y apoyar nuestra relación.

¿TE DUELE EL RECHAZO DE DON ANTERO, SI SE CASAN LOS ACEPTARÍA?

Con otras hermanas de Esme pasaron cosas parecidas y no se arregló la situación, él es una persona muy celosa con sus hijas y yo acepto que él es así sin que me afecte; la vida sigue más alla de tu suegro y no me tomo las cosas personales; me gustaría que su papá estuviera feliz, que viera que Esme no tiene vicios, que va muy bien y quisiera compartir con mis suegros pero no se puede cambiar la mentalidad de nadie, respeto a la persona como es y a mí no me afecta.

¿ERES CELOSO COMO DON ANTERO?

Al comienzo era un poquito celoso. Si yo fuera celoso compulsivo no podría con su trabajo, pero me siento orgulloso que es más segura de sí misma. Cuando no lo era y cuando le tocó besar a alguien, traté de no ver mucho y tengo claro que si le llega el protagónico, no hay protagónico sin besos y yo quiero que llegue muy lejos-, dijo Johnny, que es venezolano y su disco se llama Testimonio.

¿SI TIENEN HIJAS, SERÁS COMO DON ANTERO?

No, espero tener confianza y entender lo que quieren, hablar con ellas; los hijos no nacen aprendidos, pero tienen que vivir su vida y estrellarse como cualquier joven y el padre está para corregir, pero no para pelearse.

¿QUÉ FUE LO QUE NO LE PARECIÓ CORRECTO A DON ANTERO?

Pensó que me iba a aprovechar, porque Esmeralda tenía una hermana famosa, cuando yo ni sabía quién era Ana Bárbara, y no le gustó que se sintiera apoyada por mí y no dependiera ciento por ciento de su papá. Yo respeto, pero no comparto su opinión-, concluyó Johnny, quien bajó 10 kilos y mide 1.83 metros, cuando Esmeralda mide 1.70m.