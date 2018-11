Horóscopo semanal del 12 al 18 de noviembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino, cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro. ●RITUAL EN LA FASE LUNAR● Ahora que hay Luna nueva en Capricornio usa esencia de pachuly para que tu líbido se encienda y atraiga la atención de tu ser amado, despertando pasiones y deseos.

ARIES

No te hundas en angustias ni eches todo a la borda por falta de seguridad y constancia tuya o de alguien que te ha decepcionado. No debes caer ahora que has demostrado lo que puedes conseguir en tu camino.

TAURO

Sientes que se acaba el aire en alguna relación de pareja o amistad y te pones a pensar detenidamente lo que sigue y cómo enfrentar la situación. Eres valiente y podrás salir adelante en cualquier asunto laboral o académico que se te presente.

GÉMINIS

Sientes que hay nuevos motivos para sonreír y sentir algo especial que te haga superarte. Palabras que salen fácilmente de tu corazón. No pienses en lo que pudo ser, piensa en lo que debería ser ahora y trabajo duro para conseguirlo.

CÁNCER

Notarás algunos altibajos y cambios de humor en casa y sospechas molestas podrían surgir sobre personas que piensas te han mentido. Necesitas descansar un poco más, no sobrecargues tu cuerpo y mente con tantas actividades.

LEO

Los ojos de los demás no te pueden engañar y sabes lo que piensan y quieren decirte, no te hagas falsas ilusiones. Buen momento para iniciar negocios y aprendizajes nuevos.

VIRGO

Miradas que se cruzan y coqueteos que podrían volverse interesantes pero ten cuidado pues si tienes pareja podrían volverse peligrosas. En el ámbito laboral y profesional buscas mayor reconocimiento pero también debes esforzarte el doble.

LIBRA

Estarás muy sentimental, pensamientos que podrían hacerte decaer un poco pero debes reponerte pues el mundo sigue girando y no esperará por ti. Sé sincero y no guardes rencores con tu familia y amistades.

ESCORPIO

Las palabras se las lleva el viento, no todo gira alrededor de promesas y debes evitar caer en juegos de palabras. No te canses de reír y disfrutar los detalles de la vida y las sorpresas diarias.

SAGITARIO

Se acercan actividades y opciones positivas, intentarlo una vez más no tiene nada de malo si lo que haya sucedido antes te hace aprender. Deja de verle el problema a todo y busca soluciones con calma pero sin peder el tiempo.

CAPRICORNIO

Tu inspiración puede llegar y dar palabras de aliento y tranquilidad a ciertas personas. Tiempo ideal para ocupar tu mente en proyectos y cosas nuevas en tu área personal, iniciar actividades y salidas productivas.

ACUARIO

Ser feliz no debería ser una opción, es algo que deberías tener presente siempre, no debes depender de otras personas para serlo tampoco, disfruta la compañía y la soledad. Hay buenas opciones laborales en especial en temas que creías perdidos.

PISCIS

Habrá días nublados pero siempre vuelve a salir el sol, ve con cuidado en tu vida y evita los conflictos por diversos intereses. Siempre deja que llegue todo a su tiempo pero tampoco lo pierdas quedándote parado sin decidir.

Que tus pensamientos se reflejen con acciones porque yo estoy contigo y ahora nada puede de tenerte Yamarash