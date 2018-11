El sorteo fallido de DebRyanShow

CAÍSTE EN LA RED-YOAB

Hace unos días, uno de los youtubers más irreverentes, DebRyanShow, realizó su tercer sorteo de iPhone X Max y no salió como se esperaba. El sorteo se transmitió en vivo vía streaming en su cuenta de Twtich, donde Rayito a manera de tómbola escogería a cinco afortunados ganadores. Hasta ahí todo bien, el problema fue que en un descuido se dejó ver un bloc de notas dónde ya estaban los números ganadores previo al sorteo. Entre nervio y risas todo continuó como si nada. La molestia de los miles de seguidores frustrados por perder no se hizo esperar y expusieron en Twitter su enojo y sus acusaciones de trampa y demás. Ryan aclaró que todo fue un malentendido y que dejaran de tirar mala vibra por no saber perder. Pues qué esperabas, mí buen Rayito, con semejante error no se puede pensar diferente. Hasta el Werever se burló de lo ocurrido. No queda más que felicitar a los ganadores de semejante premio y desearle suerte para que su próxima dinámica no sea tan polémica.

Juan de Dios Pantoja ¿deja la polémica?

Uno de los youtubers más polémicos hoy por hoy, Juan de Dios Pantoja, afirma que está decidido a dejar los problemas y el salseo detrás, por salud mental. ¿Pero como un youtuber que vive de polémica la va a dejar? Bueno, la respuesta es simple… no lo hace.

En sus recientes tuits se disculpa con su gran oponente, la hermosa Kenia Os, y cuenta que tanto ella como él se equivocaron en muchas cosas. Solo el tiempo dirá si JD Pantoja volverá a su antiguo contenido o seguirá el juego de hackeos y videorespuestas que tanto nos gusta ver.

Werevertumorro vs YouTube

No sabemos que le picó al que fuera el youtuber número uno de México, el querido Werevertumorro o como él prefiere hoy en día, Gabo, pero vaya tuit que soltó el pasado miércoles donde, sin pelos en la lengua, arremete contra la plataforma de videos más famosa. Con tristeza comenta que el nunca imaginó que YouTube se convirtiera en el páramo donde yace lo más decadente de internet y de la humanidad. Pero no se detuvo ahí: el influencer nos culpa a los nosotros los espectadores y a la plataforma de que este contenido podrido esté ahí. Espero de todo corazón que a nuestro Gabriel no se le olvide que fue su casa y fue su público y que gracias a ellos el es el gigante que es hoy. No está mal expresarse, pero un poquito de mesura y una pizca de tacto nunca mataron a nadie.