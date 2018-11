Ciudad de México.– Desde la Jornada 13 del presente Apertura 2018, el Árbitro Asistente de Video (VAR) se ha aplicado en todos los juegos de la Liga MX.

Esta semana David Elleray, director del International Football Association Board (IFAB), visitó nuestro país para continuar con el desarrollo de la herramienta tecnológica en aras de la justicia en el futbol, no así para otorgar una certificación, como se había adelantado cuando se anunció la llegada del VAR.

“Los medios aquí están obsesionados con la certificación, México calificó para ser parte del experimento, van a seguir pidiéndonos permiso para utilizarlo, ésta no es una visita de inspección en la que vaya a resultar una decisión final, solamente estoy aquí para que México utilice los visores de buena forma.

“Necesitamos más etapas de aprendizaje, ellos quieren mejorar, es lo que están buscando y para eso pidieron que viniera, así que por favor olvídense de la certificación”, mencionó el propio Elleray en conferencia de prensa realizada en un hotel del sur de la Ciudad de México.

Las palabras de Elleray fueron secundadas por Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, en el sentido de que se necesita más asesoría por parte del IFAB para mejorar el VAR, e hizo una analogía con el desarrollo de un niño.

“El procedimiento que hemos seguido es el adecuado, no se nos puede olvidar que estamos en una fase de enseñanza mundial y en México se nos olvida que llevamos cuatro semanas.

“El bebé todavía está tomando seno materno, estamos todavía en este proceso, pero lógicamente hay cosas que debemos ajustar, que son temas arbitrales muy puntuales, que ya David habló con los muchachos.

“Hoy estuvieron todos los árbitros de Primera, los VARs y los árbitros asistentes, es un esfuerzo brutal el que estamos haciendo para que esto funcione bien”, señaló el dirigente de los nazarenos.

A Elleray le gustó la analogía del bebé y la utilizó también para asegurar que la Liga MX no necesita una certificación.

“El niño deja el seno materno, luego camina, después uno lo acompaña de la mano, y en algún punto, uno siente que está listo para soltarles la mano, y lo haces cuando tú como papá sabes que puedes soltarle la mano y cuando el niño se sienta seguro que puede caminar sin la ayuda de sus padres, eso es lo que hacemos ahorita, cuándo vamos a soltar la mano, pues cuando los dos estemos contentos y cuando ambos sepamos que es el momento correcto”, aseguró el inglés.

El VAR llegó para quedarse en México, o por lo menos hasta que los dueños de los equipos, que son quienes hacen la inversión para contar con esta herramienta, lo decidan.

“El VAR y la Comisión de Arbitraje es un servicio a los equipos, ellos son nuestros clientes, nosotros somos proveedores de un servicio, fundamental para el futbol como es el arbitraje, pero como dicen por ahí: ‘El que paga manda’, si un día los dueños dicen: ‘no nos gustó el VAR’ y deciden que no es una posibilidad, no va más, lo que no se vale es que digan que el VAR no ha funcionado”, refirió Brizio Carter.