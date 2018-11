¡Buen Fin 2!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…Siguiendo con el caso de la enorme corrupción (hormiga) en los contratos número 420904805 y 428813886 en asignación directa al INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO (IMP) a cargo de ERNESTO RÍOS PATRÓN, que se convirtió en un robo sin antifaz en el Activo Integral de Producción Bloque AS01-01 (CANTARELL), vía pequeñas órdenes de servicio como CE805-022-2017, F.62075 y la F.62250, en donde el IMP funciona de tapadera tipo ESTAFAS MAESTRAS de universidades, asignando trabajos que fácilmente pueden ser licitados con mejores productos químicos y con un menor costo…Todo es comprobable si revisan los costos de los productos adquiridos vía interorganismos a empresas que licitan ante PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (PTI) de CARLOS MURRIETA CUMMINGS y PEMEX EXPLORACIÓN y PRODUCCIÓN (PEP) de CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA, en donde están involucrados MIGUEL ÁNGEL CORTÉS CORTÉS y JAIME RÍOS de la Coordinación de Especialistas Técnicos de Diseño de Proyectos del Activo Integral de Producción Bloque AS01-01…Hay varios puntos: PRIMERO, los productos inyectados son de formulación IMP que se adquieren a través de PTI y son suministrados a PEP sin costo aparente entre ellos (Lo barato en PEP en realidad sale muy caro), ya que son adquiridos en PTI a “proveedores específicos” a un costo muy alto, y luego estos “proveedores específicos” le trabajan a PEP en la Coordinación Bloque AS01-01 vía el IMP…SEGUNDO, se contrata al IMP para que sean encargados de la inyección del producto y supervisen que los productos funcionen realmente (se vuelven juez y parte de lo mismo), además en la Orden de Servicio no se permite la subcontratación de nada, pero nada de la orden de servicio es del IMP solo la cuenta donde se pagan las estimaciones, por lo que para esta empresa es un negocio muy redituable y por lo que se presta a tal actividad…TERCERO, el personal que está en dicha orden que supuestamente es del IMP no pertenecen a dicha institución, y es fácilmente verificable solicitando el número de Seguridad Social del personal que sube a plataforma a cambio de guardia de esta orden de servicio y al compararlos se observa que no están contratados por el IMP…En dichos contratos mencionados inicialmente, ya que son gente que laboran en la compañía SERVICIOS Y SUMINISTROS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA (SESUMA), perteneciente a CHEM-ADDITIVE E INNOSPEC, proveedores de las materias primas de productos químicos para la fabricación de los productos a través de PTI tales productos son el IMP-IISI-2010 (Anti-incrustante), IMP-RII-2010 (Anti-incrustante), IMP-ICCA-9710 (Inhibidor de Corrosión), IMP-MDF-10 (Mejorador de Flujo), IMP-RD-29 (Desemulsificante)…Excelente Buen Fin para tan descarado robo a la nación…Habrá más.