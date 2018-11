40 heridos y calla Yuridia

A pesar de que Protección Civil del Estado de Nayarit dio el ok para que se presentara Yuridia el pasado sábado en el enorme jardín del Hotel Hard Rock Café de Nuevo Vallarta, desafortunadamente las gradas que se montaron improvisadamente no aguantaron el peso del público y se desplomaron al filo de las 19:00 horas, justo cuando estaba cantando el artista abridor del show. Tras el lamentable suceso, los más de 40 heridos fueron trasladados de inmediato a los hospitales más cercanos. Pese a lo sucedido, autoridades de Protección Civil del Municipio de Bahía de Banderas dieron la autorización para que el evento siguiera adelante.

Sin embargo, pese a que se armó un verdadero caos después del desplome de las gradas, la cantante Yuridia salió a cantar, enfundada en un vestido largo, sin hacer un comentario de aliento para los desafortunados accidentados. La artista se limitó a interpretar sus éxitos como si nada hubiera pasado, el público presente tampoco dio muestras de solidaridad con los familiares afectados, pues se quedaron muy a gusto a disfrutar del concierto.

De acuerdo con los diferentes medios de comunicación de aquella entidad, entre ellos el periódico El Debate, presuntamente las gradas no soportaron el peso de los asistentes porque fueron mal colocadas y de prisa. El peso venció la estructura de la zona preferente. Según reportes de los medios, antes del concierto no había integrantes de cuerpos de seguridad; una vez que inició la tragedia, cuerpos de Protección Civil se trasladaron al lugar. El hotel se iba a hacer cargo de los gastos de los heridos. No hubo muertos.