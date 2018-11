Refinería en Campeche va a consulta

De acuerdo con la declaración del próximo presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador -así como con la decisión de la construcción del NAIM – se someterá a consulta ciudadana su propuesta de construir una refinería en Atasta, Campeche.

“Algunos no quieren aceptar la nueva realidad y se oponen a las consultas pero nosotros les vamos a preguntar y si la gente dice que no, entonces no, pero van a decir que sí”.

López Obrador arribó a Campeche la noche del viernes y pasará el fin de semana “descansando” en la entidad.

Respecto al mismo tema, aseguró que primero se concretará la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, y posteriormente se realizará la consulta sobre el proyecto en Atasta, municipio del Carmen.

Según el primer candidato electo de izquierda que gobernará el país, dicho proyecto respetará el medio ambiente y el Área Natural Protegida de la Laguna de Términos.