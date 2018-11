La gente que decora antes de Navidad; es más feliz

De acuerdo con un estudio las personas prefieren ‘asociarse con cosas que los hacen felices’ y salir del estrés rápido.

Ciudad de México.- De acuerdo con el psicoanalista Steve McKeown, “en un mundo lleno de estrés y ansiedad, a la gente le gusta asociarse con cosas que los hacen felices y las decoraciones navideñas evocan esos fuertes sentimientos de la infancia”.

O sea, poner las decoraciones navideñas mucho antes de que llegue la fecha es igual a extender la emoción que sentías cuando eras más chico y que ahora te evoca toda la parafernalia decembrina.

Además, esto no es solo la opinión de un psicoanalista, pues la revista Journal of Environmental Psychology también encontró que cuando las personas colocan decoraciones exteriores en sus casas, se les considera más amigables y tienen una “mayor sociabilidad” que los vecinos que no decoran.

Entonces, lo que estás haciendo al decorar tempranamente es recordarle a tus vecinos lo amigable que eres y, además, esto realmente te puede hacer sentir más positivo y más feliz, por lo que el estudio revela que es algo sano para el cuerpo y la mente.