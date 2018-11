Ciudad de México.– Después de un arduo entrenamiento en un gimnasio especializado en la práctica del boxeo, Jacqueline Nava toma una botella de agua y se apoya en el ring para aclarar con Grupo Cantón, el por qué no se dio la pelea ante Mariana Juárez.

“La pelea ya estaba pactada, creo que hubo una falta de respeto, quiero pensar que fue por parte de su equipo, porque la pelea ya se había pactado, y después sacan ellos un anuncio donde dice que va a pelear con una australiana el mismo día, y sin avisar primero que no va a pelear conmigo por lo que haya sido.

“Creo que primero tuvo que haber anunciado que no peleaba conmigo, por qué no se hizo, por qué no se negoció bien, antes de sacar un anuncio que peleaba con otra”, revela La Princesa Azteca, quien considera que La Barby evadió la reyerta.

“Eso fue una falta de respeto y da un mensaje muy negativo de que no quiere pelear, de que saca la vuelta, no sé si ella o su equipo, quien haya sido, pero es una falta de respeto para todos, primero para mí, porque me sorprendió mucho, y eso fue lo que dije yo en Twitter y de ahí dije: ‘ya no vuelvo a pelear en Twitter’, porque empecé a leer groserías y faltas de respeto y por ahí no va.

“Si no quería dar el mensaje de que le dio la vuelta, tenía que hacer las cosas como eran, porque si la pelea ya estaba firmada, eso es una falta de respeto para el público”.

Incluso, Jackie sospecha que Juárez nunca tuvo la intención de enfrentarla arriba del ring.

“Desde que dimos la noticia de que íbamos a compartir función el 11 de agosto, ella dijo: ‘Yo quiero el título Supergallo’, desde ahí me di a la idea de que ella no quería pelear conmigo, por qué, porque yo no tenía el Supergallo, y ella mencionó a Amanda Serrano, y se empezó a salir por otra parte y entonces dije: ‘A ver, si vamos a pelear entre nosotras, era entre ella y yo, para qué menciona el Supergallo, si yo no lo tengo’”.

Nava Mouett, también revira lo dicho por Mariana Juárez en semanas anteriores a Grupo Cantón, en cuanto a que “ella (Jackie) debía trabajar para aspirar al título Gallo”, que ostenta La Barby.

“Estamos parejas, yo también he sido Campeona, ella es Campeona ahorita, no puede decir que me falta para ser Campeona, yo dejé el título por la llegada de mi segunda niña, no porque me lo hayan ganado.

“Creo que finalmente no se dio la pelea, no sé si vaya a darse más adelante, en ningún momento me quise agarrar de su nombre, no lo ocupo realmente, y si quiere seguir peleando que siga peleando, cada quien en lo suyo”.

PERDIÓ EL SABOR

Todo esto ha hecho que la pugilista originaria de Tijuana pierda el interés de enfrentar a Juárez.

“De tantas veces que se ha querido hacer la pelea, se me han quitado las ganas, yo estaba lista para esa pelea, de hecho un día antes de irme a Jiquipilco a la altura, fue cuando vi ese anuncio, me sorprendió mucho la verdad. Me desilusionó mucho el que no le daban la importancia que tenía.

“Si en dado caso se vuelve a hacer, si se pacta o lo que sea, no voy a estar segura de que se dé la pelea, es un poco desgastante. Yo lo estaba buscando, porque para mí era una emoción extra, pero creo que finalmente se fueron por la tangente, las empresas no le dieron la importancia, y a mí sí me dejó de interesar realmente”.

NUEVA META

En medio de los costales, las peras, los punchin back, Jackie deja atrás la novela con Mariana Juárez y se alista para medirse a Carolina Álvarez, con el fajín de Peso Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en disputa, una rival inesperada, pues este combate iba a ser contra Dayana Cordero.

“Resulta que iba a pelear contra Dayana, ella era la Campeona Interina, pero ella está entrenando para un Mundial en África y le dieron a escoger si peleaba conmigo o asistía al Mundial, en un principio ella dijo que sí, pero a final de cuentas decidió ir al Mundial, por lo que pierde el título y le dan la oportunidad a otra peleadora.

“Sabemos de Carolina, que ha venido a México, ha dado buenas peleas, y es peligrosa, Dayana también es peligrosa, pero yo me enfoco en mi entrenamiento, todo mi trabajo me va a servir para cualquier peleadora”.

El esfuerzo de Nava durante el entrenamiento es visible, pues desde hace siete años no sube al ring en Peso Gallo, cuando sufrió su última derrota ante Ana María Torres.

“Para mí ha sido fácil, para mi última pelea no batallé para dar Supergallo, ahorita estoy alimentándome bien, sé que voy a dar el Gallo, quisimos hacer ese esfuerzo, ese reto.

“Realmente yo no tengo un título Gallo, he tenido Supergallo, contra Ana María no fue por título realmente, fue un título especial, peleamos en 120, pero creo que di 118 libras, entonces sé que puedo dar el peso”, se pronuncia una Princesa Azteca, quien se declara lista para un nuevo reto.