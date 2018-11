Después del terrible accidente que sufrió Alfredo Palacios en la rodilla, que lo mantuvo transmitiendo su programa Salud y belleza desde su casa, ahora la estrella de la radio se encuentra recuperado y en el mejor momento de su carrera, por eso no descarta sacar muy pronto la serie de su vida. Así lo compartió en exclusiva para GRUPO CANTÓN el también estilista, quien este año cumplió 28 años con su exitoso programa radiofónico.

“Quiero sacar un libro, pero luego las editoriales se quedan casi con todo el billete y a ti te dan el 5%, y para hacer un libro te lleva años, entonces por el momento no quiero eso. Quiero sacar la biografía de mi vida. Me gustaría una serie, ya me han hablado para eso, pero me da un poco de miedo porque sé cosas muy fuertes de mis amigas famosas y de gente que me rodea, pero me voy a aventar”, aseveró.

El también estilista, dijo que ya está recuperado del accidente que sufrió en la rodilla: “Ya de salud estoy muy bien, ya todo lo malo se quedó atrás, ahora vivo muy contento con lo que tengo y agradecido con todo”.