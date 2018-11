Ganar la Copa MX convirtió a Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, candidato para dirigir a la Selección Mexicana ante la negativa de nombres como Marcelo Bielsa y Ricardo Ferretti.

Sin embargo, Caixinha dejó en claro que toda su atención está en Cruz Azul, por lo que descartó por completo en llegar al Tri.

“Yo vivo el momento, el aquí y el ahora y para mí es que se prolongue lo más posible, me está encantando estar en esta institución, aquí tengo mis objetivos, no tengo ninguna preocupación en relación al futuro. ¿Selección? No, muchas gracias”, dijo.

“No para nada (quisiera estar en el Tri), fue la semana pasada que dije que quiero estar aquí mucho tiempo, ese es mi enfoque, y también ya lo repetí algunas veces, porque era algo que se me hacía no muy ético que personas que estaban en una institución estaban hablando en un futuro de estar en otra o en Selección; yo no soy así”, agregó.