María Victoria víctima de bacteria

La primera actriz María Victoria, de 85 años de edad, fue a parar de emergencia a un reconocido hospital al sur de la CDMX, a causa de una bacteria maligna que le entró en el estómago, la cual la mantuvo dos días hospitalizada. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, la estrella del cine mexicano explicó los detalles desde la comodidad de su hogar.

“Bendito sea Dios no tuve ningún accidente, me entró una bacteria en el estómago, de esas malas, difíciles de curarse. Me metieron mucho veneno para matarla porque me dolía mucho, pero ya quedé bien. Estuve internada durante dos días. Afortunadamente ya me siento muy bien”, declaró.

La primera actriz desconoce en donde pescó la enfermedad: “La bacteria que me entró no fue por comer algo malo, sino que me dijo el médico que la puede coger uno en cualquier parte: en la calle, en la casa, en el coche, en donde quiera. Lo que pasa es que cada rato salen enfermedades nuevas y no sabe uno ni cuándo ni cómo se puede uno curar. Por el momento estoy con mis cuidados de siempre… Pero ya estoy bien”, dijo la estrella.