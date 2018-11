Los imperdibles para fin de año

Se acerca lo último de 2018 y con ello, una serie de eventos y concierto que no debes dejar pasar; tendrán grandes regresos, sorpresas y mucha diversión

por Edwin Hernández

HOMBRES G Y ENANITOS VERDES

Un concierto que reúne a estas dos icónicas bandas en un mismo escenario, en donde juntos interpretarán cerca de 30 temas, el próximo 10 y 11 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

DEEP PURPLE

Considerada una de las bandas pioneras del hard rock, Deep Purple estará en nuestro país con su gira The Long goodbye tour 2018, el próximo 17 y 18 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

EL CASCANUECES

El Cascanueces, un clásico de la temporada navideña, se presentará del 14 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional y estará a cargo de la Compañía nacional de Danza, con más de 70 bailarines en escena.

MORRISEY

Si no viste a Morrisey en el Vive Latino 2018, el exvocalista de The Smiths, regresa para promocionar su último disco, Low in High School, que lanzó el año pasado y se presentará el 22 y 23 de Noviembre en el Auditorio Nacional.

LUIS MIGUEL

Con un total de 211 conciertos y 25 presentaciones consecutivas desde 1991, este año Luis Miguel quiere romper su propio récord y desde el mes de octubre se está presentando en el Auditorio Nacional, intentando romper sus 30 presentaciones consecutivas, El sol se presentará los días 13, 14, 16, 17, 19, 20, 27, 28, 29 de noviembre, y 6 y 8 de diciembre.

90’S POP TOUR

Los 90´s Pop tour, está de regreso a la Arena Ciudad de México, con su séptima presentación en este recinto el próximo 29 de noviembre, y tendrá como invitados a Magneto y Mercurio, agrupaciones populares de la década noventera.

HA-ASH

El dueto integrado por las hermanas Hanna y Ashley, siguen cosechando éxitos y después de haber ganado un premio en Europa, por Mejor artista Latinoamericana norte, llegan este 11 de noviembre al Auditorio Nacional.