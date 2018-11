En el América se terminó el pacto de caballeros, asegura el Piojo

Ciudad de México.– Miguel Herrera prefiere el silencio, antes que sus palabras sean malinterpretadas, sobre todo ante un asunto tan delicado como lo es la averiguación que abrió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichajes de jugadores profesionales de futbol en el país.

“No lo sé y ni me importa, y no es que esté enojado, no es molestia con ustedes, ni con el cuestionamiento, pero eso no me importa, la verdad a mí esas cosas administrativas dejaron de importarme hace rato.

“Yo tengo que trabajar en lo deportivo, no sé ni lo que está pasando, no tengo ni idea qué están investigando o por dónde viene la investigación, me interesa que el equipo esté bien, estoy concentrado en la parte deportiva del América, porque ahí es donde se va a mantener mi chamba, no sé lo que esté pasando”, refirió tajantemente El Piojo en conferencia de prensa al interior del renovado Nido de Coapa.

Lo que el estratega de la melena rubia sí aseguró fue que el Pacto de Caballeros, una de las prácticas que se sospecha estarían bajo la lupa por parte de la Cofece en su escudriñamiento, ya dejó de existir, por lo menos así sucede al interior de la institución capitalina. En su escudriñamiento, ya dejó de existir, por lo menos así sucede al interior de la institución capitalina.

“Ya terminó, Chepe (Daniel Guerrero), Puma (Erik Pimentel), (Osmar) Mares y (Martín) Zúñiga se fueron sin contrato; en el América los últimos jugadores que salieron de acá se les dio su carta, de eso sí estoy consciente, porque yo estuve ahí.

“Eso para nosotros se acabó, para club América se acabó, no sé, ni me interesa saber, si en otros clubes hay esas situaciones”, aseveró Herrera Aguirre.

PRUEBA

El América se medirá este fin de semana al Santos, en duelo clave por los primeros sitios de la tabla general, así mismo lo considera el timonel de los cremas.

“Hemos tenido grandes pruebas en el último mes, pero éste, claro que es un partido muy importante, de visitante, contra un equipo que está peleando con nosotros en la parte de arriba, que además es el actual Campeón, por supuesto que será un parámetro para ver cómo llegamos a la Liguilla, y cómo podemos jugar de visitante en la Liguilla”, destacó Herrera, quien, a diferencia de otras comparecencias, no quiso adelantar el 11 con el que le hará frente al conjunto lagunero, pues tiene jugadores con sobrecarga muscular, sin revelar sus nombres.