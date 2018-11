Dejaría Juez libre a Granier en diciembre

Podría enfrentar el proceso en su casa o en un hospital, asegura su abogado.

El ex gobernador del Estado de Tabasco Andrés Granier Melo, acusado de haber desviado millonarios recursos del erario público, podría dejar la cárcel y llevar su proceso en su casa en diciembre, estimó uno de sus abogados, Miguel Romero Pérez, El litigante explicó que “el asunto está pendiente por resolverse, es una de las causas que espero que en los próximos días se resuelva ante juzgados de Distrito”, dijo el jurista.

La defensa del exmandatario está a la espera de que un juez federal determine si puede seguir su proceso penal desde un hospital o desde su propia casa, de acuerdo a las reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo quinto, el 153 y 171 de esta legislación, que determina las reglas de prisión preventiva.

Miguel Romero estima que el mandatario cumple con los requisitos para que pueda llevar su proceso en casa, porque cuenta con 70 años y su estado de salud es crítico, por ello “estamos buscando que se pueda cumplir la continuidad del proceso pero en un lugar distinto a una cárcel, quizá en un hospital o en su propia casa, por la condición médica en este caso”.

El exmandatario tabasqueño, quien está preso en la Torre Médica de Tepepan desde junio del 2013 por defraudación fiscal acusado por la federación, por sólo dos casos, también enfrenta en Tabasco una sentencia por 10 años de cárcel con fecha 28 de febrero del 2018, la cual está en apelación.

ESLAVA QUEDARÍA LIBRE

De igual manera, el ex director administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el gobierno de Granier, Mario Alberto Eslava Gómez, está con un pie en la calle, debido a que en juicio de amparo la autoridad federal le concedió su libertad, pero el juez segundo penal, se lo negó “violentando los derechos humanos del ex servidor público, argumentando que no es definitiva”, dijo su abogado Víctor Hilario.

Anoche, la defensa de Mario Alberto Gómez fue notificada de la resolución del juicio de amparo número 418/2918, sobre una “revisión de una medida cautelar a favor del interno”, para que abandonara la cárcel.