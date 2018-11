Amar a muerte empieza con mucha audiencia, pero…

Con 3 millones 806 mil personas, comenzó el primer capítulo de la nueva producción de Televisa, con esquemas distintos de producción, menos drama, más emplazamientos cinematográficos. El producto es exitoso con magníficos protagonistas, pero deben cuidar mucho más los detalles para que el público no se desencante. ¿A qué me refiero? Como que en el estado de Texas la pena de muerte se aplica con inyección letal, no con la silla eléctrica.

Cuidar escenas de supuestos huracanes donde se mira el sol resplandeciente y ¡hasta un arcoíris! Bodas religiosas realizadas en un salón de fiestas (que no se permiten en México), o persecusiones con la policía de EU en autos viejos en donde sería imposible escapar. La transmigración de almas es un tema fantasioso, peligroso de explorar, es fácil caer en secuencias poco creíbles. Cuidado, hay que mirar con lupa los capítulos.

ENTRA AL QUITE GABRIEL SOTO, PERO SIN ROMANCES

En estos días comenzará a aparecer Gabriel Soto en Mi marido tiene más familia. La salida de Daniel Arenas, obligó a Juan Osorio a traer un galán sustituto a la historia. La sorpresa es que Gabriel no llega a hacer triángulo amoroso con Susana González y Arath de la Torre. Su personaje es un padre mexicano que por motivos de trabajo ha criado a sus hijos en EU; y regresa a Oaxaca buscando recuperar sus raíces, pero se enfrenta a la resistencia de sus hijos, quienes han crecido con mentalidad anglosajona. Una temática parecida a la exitosísima obra teatral Made in México, que seguro moverá fibras de pertenencia en tiempos de rechazo de Donald Trump y crecientes caravanas migrantes.

LUCERO SERÁ CATALINA CREEL SI, Y SOLO SI…

Ya arrancaron de lleno las pruebas para elegir al elenco que cristalizará el proyecto Fábrica de sueños, y regresará a pantalla el icónico melodrama Cuna de lobos, pero en formato serie. La productora Giselle González, es la primera en la lista; y tal como les conté semanas atrás, Lucero sigue arriba en la preferencia para interpretar a Catalina Creel, y solo falta que le lleguen al precio. Así que si la producción accede a sus peticiones, y a los ceros que Lucero pide en su cheque, habemus nueva Catalina. Estaremos atentos.

PATRICIO WILLS, PRESIDENTE DE TELEVISA ESTUDIOS, CONFIRMA LO QUE VIENE

En estos días presentamos en el programa de radio una entrevista con Patricio Wills, cabeza de producción de contenidos en Televisa. Y de primera mano resolvió muchos rumores que corren en redes. Sobre la serie de Silvia Pinal, presentada en mercados de contenido, dijo: “Es un producto que nos enorgullece tener, pero no hay fechas de estreno para compartir”. Sobre la cancelación de exclusividades a productores dijo: “Es gente que me inspira enorme respeto. Es un proceso de avance corporativo de la empresa, y todos serán bienvenidos”. En cuanto a los melodramas del proyecto Fábrica de sueños, confirmó que los primeros que se producirán son: Cuna de lobos, El maleficio, La usurpadora y Quinceañera; que estarán en horario prime time.

NOTAS Y MÁS NOTAS

Sebastián Rulli y Renata Notni comienzan grabaciones de El último dragón, en locaciones en Tokio (Japón) en un unos días. Pasarán las fiestas de Navidad trabajando. Por cierto, además de El último dragón, Lemon Studios, comandada por Billy Rovzar, grabará simultáneamente para Netflix la serie Monarcas, con Irene Azuela, Juan Manuel Bernal y Osvaldo Benavides al frente Aquí termino, la próxima semana, más nombres