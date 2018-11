José Joel revela historia inaudita sobre su padre, José José, al asegurar que su hermana Sarita lo tiene incomunicado, embrujado y alejado de sus seres queridos, por lo que decidió informar a los medios que su media hermana es quien prácticamente ha secuestrado a su padre en Miami, al grado que ni la propia Sara Salazar, esposa del cantante sabe dónde está su marido.

José Joel durante una hora contó por Facebook que a principios del año pasado Sara convenció a su padre para llevarlo de vuelta a Miami, pero antes le hizo firmar documentos, cediendo bienes.

José Joel, supone que la idea de su hermanastra de llevárselo súbitamente era, entre otras cosas, con la esperanza de “que le estallara la cabeza a su padre”, por la presión del avión, por su quebrantada salud, “y ella quedarse con todo”. Por esto lo metió en un modesto hospital de Miami, cuya seguridad tenía instrucciones de no permitir la entrada, principalmente a José Joel, quien logró colarse a hurtadillas, hace algunas semanas, y habló con su padre, quien le dio la impresión de estar sedado, sin voluntad y fue la última vez que pudo verlo.

José Joel, siguió en el Facebook, explicando la historia macabra en la que está envuelto su padre y le manda un mensaje:

“Perdí comunicación con nuestro Príncipe hace seis semanas. No hay comunicación por teléfono, por chat, por medio de mi hermana Sarita quien te tiene en Miami y aunque desde que estás en Miami la comunicación era restringida, había comunicación y sabíamos de ti”.

Y agrega: “Lo tiene amagado, amenazado, amedrentado, embrujado y sedado en un rincón de su casa en Miami, mal nutrido con el mal pensamiento que no se murió en el avión cuando se lo llevaron a Florida y en espera de que muera para inmediatamente incinerarlo y así sea imposible hacerle una autopsia y saber de qué murió y quedarse con sus pertenencias, las que ya tiene heredadas con engaños”.

Acusa a la actual esposa de separarlo de sus hijos mayores; “Sara Salazar, su actual esposa, vio la manera a través de décadas de irnos haciendo a un lado a mí y a mi hermana Marisol, como al público y a los medios de comunicación. Nosotros respetamos a la señora Sara y a mi hermana, pero en el año 2006, cuando mi papá entra al proyec- para El Príncipe to La fea más bella, es cuando comienza a poner a nuestro padre en nuestra contra”.

Recuerda cuando se distanció de su padre por culpa de Sara: “Mi papá me declaró la guerra por medio de una llamada telefónica en la que me dijo que no me acercara a él, porque le había faltado al respeto a su señora, y así fue hasta poco antes del verano del 2008, que lo buscamos para invitarlo a mi boda, a lo que accedió y cuando nos vimos en Miami nos pedimos perdón y seguimos adelante. Poco después, gracias a Dios le da una embolia a la señora Sara y es cuando queda fuera de poder seguir con su veneno para hacernos a un lado a mi hermana y a mí”.

Afirma que en 2017 su padre huyó de su esposa y su hija Sara: “Hace un año y medio mi papá llegó a buscarnos porque no quería estar en Miami, prácticamente estaba huyendo y a hacerse su chequeo anual en Nutrición, en donde le detectan cáncer de páncreas, que él decide tratarse y curarse en México y con nuestro apoyo recibió sus radio y quimioterapias”.

“Sara vino en febrero a ver a su papá y afirmaba que lo teníamos secuestrado y que a ella la queríamos envenenar. Dice que tenía que regresar para poner en orden las finanzas. Se lo lleva, pero antes lo hizo firmar documentos aun cuando gente de la disquera se oponía”, concluyó.