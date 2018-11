Mark Farner, en México

Mark Farner, el líder de la legendaria banda de rock Grand Funk Railroad, se presentará en la Ciudad de México.

El guitarrista, compositor y cantante estadounidense comenzó su carrera en la música tocando en bandas como Terry Knight and The Pack, The Bossmen y The Pack, antes de fundar Grand Funk Railroad con Don Brewer, en la batería y Mel Schacher en el bajo, en 1968.

Después que se disolvió la banda en 1976, Farner se lanzó como solista para después realizar una gira junto a la banda Ringo Starr & His All-Starr Band.

Actualmente Farner es uno de los máximos representantes del rock americano y tocará en una noche épica para el público mexicano este 28 de noviembre en el Pepsi Center.

Toda la esencia del blues y el rock clásico juntos en una velada que no te puedes perder a partir de las 20:00 horas.

Venta de boletos a través del sistema ticketmaster y en la tienda A&B Brantz (Correo Mayor 66 Colonia Centro) patrocinador oficial de este concierto que será memorable.