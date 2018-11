En la actualidad el lenguaje digital se ha convertido en la primera opción para comunicarse.

Facebook, WhatsApp, Twitter y otras redes sociales son ahora las plataformas donde las personas expresan sus sentimientos y acciones.

Un caso particular se dio con una maestra en Estados Unidos que dejó a un lado las letras para calificar las tareas de sus alumnos y las sustituyó por memes.

Alinee Fátima, de 27 años, coloca estampas con memes según el desempeño del estudiante, ya sea en tareas o trabajos en clase.

Modifica las imágenes y luego las imprime para pegarlas en el cuaderno de los alumnos.

I love grading with my new stickers! pic.twitter.com/4K66qQblSJ

— axneef (@axfxq) October 17, 2018