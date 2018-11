Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…Surde más corrupción en PEMEX derivada del contrato 641006800 a PROVEEDORA DE FLUIDOS MEXICANOS/PETROQUÍMICOS INDUSTRIALES DEL NORTE/CENTAURO DEL NORTE AUTOTRANSPORTE (PIN), por 200 millones 520 mil dólares con vigencia al 27 de enero de 2021, mañosamente adjudicado de manera directa y con diversas irregularidades -aquí expuestas- a las empresas PIN por la mafia de CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA de PEP; EMILIO LOZOYA AUSTIN, ex director de PEMEX, MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ, coordinador administrativo; JUAN JOSÉ “JJ” FALCÓN LÓPEZ; LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ YONG, de la Coordinación de Servicios e Intervenciones a Pozos, Zona Sur; ISIDRO CÁMARA, subordinado y coordinador administrativo; JOSÉ LUIS “EL CHINO” FONG AGUILAR, subdirector de Producción Bloques Norte; FRANCISCO FLAMENCO, administrador del Activo Integral de Producción Bloque N02; LUIS FERNANDO AGUILERA NAVEJA, coordinador de Operaciones a Pozos; ALAN IZQUIERDO CANO, coordinador de Productividad de Pozos; a los que en la entrega pasada le sumé a LUIS FERNANDO AGUILERA NAVEJA, coordinador de Operaciones a Pozos; JOSÉ ROBERTO LUNA DELGADO, encargado de Intervenciones con Equipos Especiales; y NAHUM SEGURA, Grupo Multidisciplinario de Operación de Pozos; HÉCTOR RUBÉN TOBÍAS ACOSTA; JUAN CEBALLOS CHÁVEZ, sub gerente de contrataciones de Perforación y Servicio a Pozos; y por último HUGO AMAYA ENDERLE, de la Subgerencia de Contratación de Perforación y Servicio a Pozos…En donde hasta las camionetas (placas VM 54789, VM72900, VM79989, VR33960 y VR 28537) que proporcionan los corruptos contratistas internacionales SCHLUMBERGER contrato no 421004822 y HALLIBURTON contrato 421004825 (fotos en mi Facebook), son vehículos para la “supervisión de los trabajos de perforación y terminación de pozos “, pero resulta que JUAN JOSÉ LÓPEZ FALCÓN los utiliza para dárselos a sus amigos de oficina , los cuales menciono : ALEJANDRO DÍAZ SÁNCHEZ , ELPIDIO HERNÁNDEZ LARA y otros más a cargo de estos contratos PIN y el contrato no 641006800 que NO AMPARAN VEHÍCULOS pero “El JJ” se las da a ellos para que viajen a sus casas y domingueen… Son camionetas FORD LOBO Y RAM doble cabina las que “El JJ” abusando de su poder las utiliza a su conveniencia dando lugar a desvíos de recursos porque esos vehículos son exclusivas para los contratos 421004822 y 421004825…Es fácil constatar lo anterior porque deberían existir registros de esas placas de las camionetas en pozos o campos…Entonces la situación es que “El JJ” utiliza recursos de otros contratos para el beneficio de sus contratos ahorrándole dinero a los contratistas que él tiene a su cargo…¡Bendita corrupción!