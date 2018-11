Diego luna tendrá su nueva serie como Cassian Andor

Ciudad de México.- La primera vez que vimos a Diego Luna en este personaje fue en el largometraje de Star Wars “Rogue One”.

Esta serie se pretende que sea una precuela de la historia “Rogue One”. Se tiene pensado que la serie se transmita por Disney+, que es la nueva plataforma (tipo Netflix) de esta compañía y que será presentada en 2019.

Diego Luna will reprise the role of Cassian Andor in a new Star Wars live-action series for Disney+. https://t.co/3eTfkxLEai pic.twitter.com/k7ZYgyAQTf

— Star Wars (@starwars) November 8, 2018