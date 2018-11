No mejorarán relaciones de Rusia con EU, tras elecciones intermedias

Rusia descartó hoy una mejoría en las relaciones con Estados Unidos tras los resultados de las elecciones intermedias del martes y negó que haya influido directa o indirectamente en los comicios, mientras China rehusó comentar sobre las votaciones para evitar acusaciones de injerencia.

“Es poco probable que se logre agravarlas aún más y pese a las fobias en Estados Unidos, Rusia no ha interferido, no interfiere ni interferirá en los procesos electorales en ningún país, incluido Estados Unidos”, aseguró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Subrayó que los problemas en las relaciones bilaterales no se resolverán por sí mismos, por lo hay que debatirlos, según la agencia rusa de noticias Sputnik.

“Podemos suponer con alto grado de certeza que no hay perspectivas brillantes para la normalización de las relaciones ruso-estadunidenses, pero esto no quiere decir que no busquemos el diálogo, porque hay muchos problemas que requieren que haya comunicación. Son asuntos relativos a la estabilidad y el control de armas”, dijo.

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos llevaron a los demócratas a hacerse con el control de la Cámara de representantes, lo que podría dificultar el desarrollo de la agenda política del presidente Donald Trump, mientras que los republicanos mantuvieron el control del Senado.

Por su parte, China se abstuvo de comentar los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos para evitar acusaciones de una interferencia intencionada, pero subrayó que independientemente del resultado, Beijing sigue entendiendo la importancia de las relaciones chino-estadunidenses.

“Las elecciones intermedias son un asunto interno de Estados Unidos, China no puede comentar, de lo contrario se volvería a interpretar como una posible interferencia deliberada”, dijo la vocera de la cancillería china, Hua Chunying.

Resaltó que China está lista para trabajar junto con Estados Unidos en una solución adecuada a las contradicciones existentes sobre la base del respeto mutuo y desarrollar una cooperación práctica mutuamente beneficiosa.

En tanto, Japón también descartó que los resultados de los comicios en Estados Unidos influyan directamente en las relaciones de los dos países.

“La alianza entre Japón y Estados Unidos es firme y su importancia la reconocen tanto el Partido Republicano como el Demócrata”, afirmó este miércoles el secretario general del gabinete de ministros, Yoshihide Suga.

Con infomación de Notimex