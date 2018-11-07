Los estrenos de cine de la semana

Por Harry Plus -
9

BAYONETA

MIGUEL “BAYONETA” GALÍNDEZ, ES UN BOXEADOR RETIRADO DE TIJUANA QUE, POR MISTERIOSAS RAZONES, SE ENCUENTRA VIVIENDO EN UN PEQUEÑO DEPARTAMENTO EN LA CIUDAD DE TIRKU, FINLANDIA. UNA NECESIDAD DE REDENCIÓN LO LLEVARÁ A DEMOSTRAR SU VALOR UNA VEZ MÁS COMO LUCHADOR.

REPARTO: LAURA BIRN, LUIS GERARDO MÉNDEZ

DIRECTOR: KYZZA TERRAZAS.

 

OPERACIÓN OVERLORD

UN GRUPO DE SOLDADOS ESTADOUNIDENSES QUE DURANTE LA WWII, MIENTRAS INTENTAN CUMPLIR UNA MISIÓN EN CAMPO ENEMIGO, DESCUBREN UN EXTRAÑO LABORATORIO EN EL QUE SE REALIZAN EXPERIMENTOS CON HUMANOS.

REPARTO: JOHN MAGARO, WYATT RUSSELL

DIRECTOR: JULIUS AVERY

 

CARA DE ÁNGEL

MARLÈNE ES UNA MUJER JOVEN E IMPETUOSA QUE VIVE CON ELLI, SU HIJA DE OCHO AÑOS. REPENTINAMENTE, DECIDE ABANDONARLA POR UN HOMBRE QUE CONOCE DURANTE UNA NOCHE DE EXCESOS. ELLI DEBERÁ BUSCARSE LA VIDA PARA SOBREVIVIR.

REPARTO: MARION COTILLARD, ALBAN LENOIR

DIRECTOR: VANESSA FILHO

 

EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA

LA INTRIGANTE HISTORIA DE LA MISIÓN DE LA NASA PARA ATERRIZAR A UN HOMBRE EN LA LUNA, CENTRÁNDOSE EN NEIL ARMSTRONG Y LOS AÑOS 1961-1969. LA PELÍCULA EXPLORARÁ LOS SACRIFICIOS Y EL COSTO DE ARMSTRONG Y LA NACIÓN DE UNA DE LAS MISIONES MÁS PELIGROSAS DE LA HISTORIA.

REPARTO: CLAIRE FOY, RYAN GOSLING

DIRECTOR: DAMIEN CHAZELLE

 

LA CHICA EN LA TELARAÑA

LA JOVEN LISBETH SALANDER, VUELVE A DEMOSTRAR SU TALENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y PARA HACKEAR LOS MEJORES SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL MUNDO. JUNTO CON EL PERIODISTA MIKAEL BLOMKVIST, AMBOS SE VERÁN ATRAPADOS EN UNA RED DE ESPÍAS Y AGENTES CORRUPTOS.

REPARTO: STEPHEN MERCHANT, CLAIRE FOY

DIRECTOR: FEDE ÁLVAREZ

 

LEGÍTIMO REY

ESCOCIA, SIGLO XIV. ROBERTO I DE ESCOCIA RECLAMA EL TRONO COMO SUYO Y LIDERA LA FEROZ REBELIÓN CONTRA EL DOMINIO INGLÉS PARA RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE SU PAÍS.

THE SINNER TEMPORADA 2

HA OCURRIDO UN CRIMEN DEMOLEDOR E INEXPLICABLE: UN NIÑO DE 11 AÑOS HA ASESINADO A SUS PADRES SIN MOTIVO APARENTE. SE DESCUBRE QUE NI EL NIÑO NI NADA ES TAN NORMALES COMO PARECE.

Artículos relacionadosMás del autor