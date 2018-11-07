Los estrenos de cine de la semana

BAYONETA
MIGUEL “BAYONETA” GALÍNDEZ, ES UN BOXEADOR RETIRADO DE TIJUANA QUE, POR MISTERIOSAS RAZONES, SE ENCUENTRA VIVIENDO EN UN PEQUEÑO DEPARTAMENTO EN LA CIUDAD DE TIRKU, FINLANDIA. UNA NECESIDAD DE REDENCIÓN LO LLEVARÁ A DEMOSTRAR SU VALOR UNA VEZ MÁS COMO LUCHADOR.
REPARTO: LAURA BIRN, LUIS GERARDO MÉNDEZ
DIRECTOR: KYZZA TERRAZAS.
OPERACIÓN OVERLORD
UN GRUPO DE SOLDADOS ESTADOUNIDENSES QUE DURANTE LA WWII, MIENTRAS INTENTAN CUMPLIR UNA MISIÓN EN CAMPO ENEMIGO, DESCUBREN UN EXTRAÑO LABORATORIO EN EL QUE SE REALIZAN EXPERIMENTOS CON HUMANOS.
REPARTO: JOHN MAGARO, WYATT RUSSELL
DIRECTOR: JULIUS AVERY
CARA DE ÁNGEL
MARLÈNE ES UNA MUJER JOVEN E IMPETUOSA QUE VIVE CON ELLI, SU HIJA DE OCHO AÑOS. REPENTINAMENTE, DECIDE ABANDONARLA POR UN HOMBRE QUE CONOCE DURANTE UNA NOCHE DE EXCESOS. ELLI DEBERÁ BUSCARSE LA VIDA PARA SOBREVIVIR.
REPARTO: MARION COTILLARD, ALBAN LENOIR
DIRECTOR: VANESSA FILHO
EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA
LA INTRIGANTE HISTORIA DE LA MISIÓN DE LA NASA PARA ATERRIZAR A UN HOMBRE EN LA LUNA, CENTRÁNDOSE EN NEIL ARMSTRONG Y LOS AÑOS 1961-1969. LA PELÍCULA EXPLORARÁ LOS SACRIFICIOS Y EL COSTO DE ARMSTRONG Y LA NACIÓN DE UNA DE LAS MISIONES MÁS PELIGROSAS DE LA HISTORIA.
REPARTO: CLAIRE FOY, RYAN GOSLING
DIRECTOR: DAMIEN CHAZELLE
LA CHICA EN LA TELARAÑA
LA JOVEN LISBETH SALANDER, VUELVE A DEMOSTRAR SU TALENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y PARA HACKEAR LOS MEJORES SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL MUNDO. JUNTO CON EL PERIODISTA MIKAEL BLOMKVIST, AMBOS SE VERÁN ATRAPADOS EN UNA RED DE ESPÍAS Y AGENTES CORRUPTOS.
REPARTO: STEPHEN MERCHANT, CLAIRE FOY
DIRECTOR: FEDE ÁLVAREZ
LEGÍTIMO REY
ESCOCIA, SIGLO XIV. ROBERTO I DE ESCOCIA RECLAMA EL TRONO COMO SUYO Y LIDERA LA FEROZ REBELIÓN CONTRA EL DOMINIO INGLÉS PARA RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE SU PAÍS.
THE SINNER TEMPORADA 2
HA OCURRIDO UN CRIMEN DEMOLEDOR E INEXPLICABLE: UN NIÑO DE 11 AÑOS HA ASESINADO A SUS PADRES SIN MOTIVO APARENTE. SE DESCUBRE QUE NI EL NIÑO NI NADA ES TAN NORMALES COMO PARECE.