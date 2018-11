Facebook te dará 10 minutos para borrar mensaje de messenger

Ciudad de México.- Ahora esta red social se une a las aplicaciones en las que puedes borrar los mensajes que mandas si es que te arrepientes o se te “chispotea”.

La funcionalidad “unsend” de Messenger ha estado en juego desde abril, después de que Facebook admitió que había estado borrando en silencio los mensajes enviados por su CEO Mark Zuckerberg.

El usuario de Twitter @MattNavarra descubrió que la función aparece como “próximamente” en las notas de la versión 191.0 del cliente iOS de Messenger.

INTERESTING… Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 7, 2018