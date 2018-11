Ciudad de México.– Por la mañana, el entorno futbolístico mexicano se encontró con la noticia de que está bajo la lupa, situación que incluso fue documentada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Y es que la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), inició una investigación por la posible realización de “prácticas monopólicas absolutas” en el mercado de fichajes de jugadores profesionales de futbol en el país.

En un comunicado, la Cofece, que encabeza Alejandra Palacios, indicó que la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en los procesos de reclutamiento y contratación de recursos humanos, implicaría un conjunto de conductas anticompetitivas que impiden la movilidad de los empleados en el mercado laboral, por lo que amerita la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Aunque no se revelaron los casos puntuales para esta investigación que inició su curso a partir del 29 de junio, pues se aseguró que se estaría incurriendo en violar la ley, todo apunta a que el ente central sería el llamado Pacto de Caballeros, mismo que, según se acordó, ya no existe desde abril, cuando los integrantes del circuito azteca amagaron con incluso parar, en el caso de que no dieran marcha atrás en dicho acuerdo en lo oscurito.

Y es que este convenio entre directivos, que sólo es de palabra, impidió en los últimos tiempos a un futbolista cambiar de equipo por decisión propia, pues se encontraría con el obstáculo de no ser contratado por nadie, pues era necesaria la anuencia de su último club en activo.

Un ejemplo claro fue el caso de Alan Pulido, que después de no querer seguir en Tigres, se fue a Europa y, hasta que Chivas intercedió y le pagó a los de la UANL los derechos de formación reclamados, tuvo la posibilidad de regresar a México para jugar.

Expertos en la materia aseguraron que tal vez esa modalidad de compra de elementos, poner barreras a que otros los puedan adquirir, sería el caso más específico para ir en contra de la competencia, que es lo que se alega sobre este supuesto.