Sólo los mezquinos regatean méritos a la dirigencia sindical

CIUDAD DE MÉXICO.– Me llamo Benigno Pérez, nací en la colonia Progreso Nacional, en Gustavo A. Madero. Tengo 70 años y soy un trabajador que atiendo un almacén del área de limpia y transportes.

He vistos a los trabajadores, compañeros míos, luchar. Nosotros empezamos desde las luchas de Everardo Gámiz Fernández, delegado en Venustiano Carranza, que le tocó enfrentar la explosión del Mercado Ampudia.

También me tocó con el jalisciense Gilberto Aceves Alcocer (un cuate a todo dar), igual el viejo Raúl Gómez Pedroso, Hilario Punzo Morales, Miguel Molina Herrera, Juan Araiza Cabrales, Ramón Choreño Sánchez y Rafael de Jesús Lozano Contreras, sobrino favorito del papá de Carlos Salinas de Gortari.

LOZANO CONTRERAS FUE LÍDER DEL SUTGCDMX Y DESPUÉS DE LA FSTSE

También conocí al locutor Miguel Ángel Morado, quien poco después falleció. Posteriormente llegaron los Guevara, Fabián y Silvestre, quienes revolvieron el SUTGCDMX. Hicieron un auténtico boquete al dividir a los trabajadores. Fue la primera vez que los trabajadores y la organización sindical se desestabilizaron con el famoso grupo de Reforma 39.

De ese grupúsculo de gente que quiso dividir la organización sindical, empezaron a sacar el cobre “los esquiroles”.

Ahí nacieron los primos, Armando Ibarra (líder de la sección 4 en ese entonces) y José Medel Ibarra. Ellos dieron forma y formaron parte de la basura que pervirtió al SUTGCDMX.

Después llegaron otros líderes que terminaron con este movimiento, pero que no tuvieron la capacidad ni la personalidad para luchar, como Francisco Martínez Rivera, quien fue un don nadie, un tipo que se robó todo lo que pudo. Después Raúl Quintana, de la Sección 1 de Limpia, todos pensamos que por ser de esa sección iba hacer las cosas mejor, pero resultó ser todo una fichita.

Más tarde a los miles de agremiados les impusieron a Alfonso Rojo, quien padecía de sus facultades mentales, al grado de que cuando terminó su gestión fue recluido en una clínica siquiátrica.

Por toda la rebatinga que se registró al interior del SUTGCDMX, José Medel Ibarra llegó a la dirigencia de la organización sindical en el año 2000.

Eran épocas de la maquinaría tricolor, quien lo apuntaló y arropó para colocarlo en esa posición.

Egresado de un movimiento en decadencia –Reforma 39–, de su maestro Fabián Guevara y con problemas mentales, José Medel Ibarra, empezó a maniobrar para traicionar a toda la base trabajadora.

Con este tibio y “loco” personaje se hundieron los trabajadores porque perdieron todo –salarios y prestaciones sociales–.

En los primeros años del siglo, con la llegada del compañero Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la dirigencia sindical no entendió que llegó con una política de austeridad republicana.

Tan es así que trajo gente como Victorio Montalvo, jefe de personal de todo el GDF, formaba parte de equipo del ingeniero Octavio Romero. En ese grupo estaba el ingeniero Jorge Luis Basaldúa y Miguel Ángel Vásquez, en ese entonces en una posición de bajo perfil, peleando un ascenso que a la postre fue el encargado de cortarle la cabeza a su jefe Victorio Montalvo y a Jorge Luis Basaldúa.

Al quedarse como titular de la jefatura de personal, Miguel Ángel Vásquez recibe la orden de colaboradores de René Bejarano de eliminar al priísta José Medel Ibarra, porque fue sorprendido con las manos en la masa por adquirir un equipo de futbol con recursos económicos de los agremiados.

Al mismo tiempo, se dedicó a traicionar a sus amigos y a quienes los ayudaron a ascender a la titularidad del SUTGCDMX. A su secretario particular Trinidad Alvarado, le bajó hasta a su señora, una lideresa de la sección 17, Estela Muñoz.

Con ella anduvo un tiempo, pero después la dejó para andar con su hija, con quien procreó un niño.

Desde ese tiempo para acá empezamos a vivir una verdadera crisis los miles de trabajadores, pues a partir de la aparición de la Reforma 39 con el famoso Fabián Guevara, nunca nos pudimos recuperar.

Posteriormente Miguel Ángel Vásquez impuso a Enrique Hanff Vázquez, concuño de Agustín El Tontín Guerrero, diputado del PRD en Cuauhtémoc en ese entonces. A partir de ahí se hizo realidad la pérdida de todas las prerrogativas. Perdimos el 85 por ciento de las prestaciones sociales, nos quitaron guardias, pasajes, horas extras. Todo estaba mal, ni siquiera había lugares para sentarnos al grado de que llevábamos sillas plegables. FUE

UNA ETAPA FEA Y DIFÍCIL PARA LOS MILES DE TRABAJADORES

Todo empezó a mejorar con el arribo de Juan Ayala Rivero a la dirigencia del SUTGCDMX. Se dio un giro de 180 grados, a pesar de que llegó en medio de una crisis política y sindical, porque el jefe de gobierno de ese entonces, Marcelo Ebrard Cassaubon, se negó a pagar el bono sexenal. En todos los centros de trabajo lo increpaban para reclamarle su falta de liderazgo sindical para pelar y obtener el bono sexenal. Era muy difícil explicar a la base trabajadora que el Gobierno de Marcelo no lo había presupuestado para pagarlo a los miles de trabajadores.

Sin embargo, al dejar a Miguel Ángel Mancera Espinosa como su sucesor, las cosas empezaron a caminar, al darse cuenta Mancera que la molestia laboral podría dividir su gobierno y paralizarlo; y empezó a trabajar de la mano para mejorar salarios y prestaciones sociales.

Confió la tarea a Miguel Ángel Vásquez Reyes, para que junto con Juan Ayala Rivero y su equipo de trabajo, diseñaran un plan de mejora a la clase laboral.

El primer resultado fue un aumento del 32.07 por ciento, directo al salario, más 900 pesos mensuales –que multiplicados por 12, son 10 mil 600 anuales–, como prestación por concepto de apoyo a la canasta alimentaria en el lugar del bono sexenal.

Este logro equivale a más de tres bonos sexenales, es definitivo y cada año sin esperar a que termine el sexenio.

A LOS ENEMIGOS DEL SUTGCDMX SE LES OLVIDAN PRONTO TODOS LOS LOGROS

Por eso este servidor reconoce el liderazgo de la actual dirigencia sindical, porque lo que se perdió hace 18 años se recuperó y eso le cala al “grupúsculo” de traidores a la base trabajadora, al no reconocer sus pifias ante sus compañeros de trabajo.

Su servidor Benigno Pérez, con todos los años en el SUTGCDMX, reconozco a quien ha luchado por los 185 mil trabajadores, y ese se llama Juan Ayala Rivero, quien diseñó todo el pliego petitorio empezando por el Día de Reyes, con dinero y juguetes, 10 de mayo con apoyo económico, apoyo de útiles escolares en el mes de agosto. En esa época se entrega el FONAC (Fondo de Ahorro Capitalizable). En la última entrega cada trabajador recibimos 15 mil 200 pesos, pero eso no lo aceptan los “traidores”.

En esta última prestación nos aumentaron 2 mil pesos. Prestación a todas luces importante que debemos defender en el futuro para que siga creciendo aun con el anuncio de las nuevas autoridades de que ejercerán un gobierno austero y republicano.

Otra prestación más es la entrega de 10 mil pesos en vales, independientemente del monto del aguinaldo con motivo de fin de año.

Por esa razón independientemente de las diferencias que tenemos, los trabajadores como yo, con más de 50 años de labor constante, debemos cerrar filas en torno a Juan Ayala Rivero, quien ha sido el dirigente que más logros ha obtenido para los 185 mil compañeros, le pese a quien le pese.

Con la actual dirigencia sindical dejamos atrás los salarios mensuales de 3 mil pesos. Esa cifra la dejamos atrás al rebasar los 6 mil pesos mensuales, por las buenas negociaciones de nuestro líder sindical.

Pero uno de los logros más emblemático fue amarrar con el Gobierno central que 10 mil compañeros de Nómina 8 fueran basificados y 10 mil voluntarios pasaran a formar parte de Nómina 8.

Esto nunca había sucedido en la historia del sindicato y prueba de ello, es que muchos de los compañeros beneficiados tenían más de 30 años esperando ser considerados en estos rubros de seguridad laboral con salarios quincenales y servicios médicos a través del ISSSTE.

Por todo ello, como trabajadores debemos reconocer que Juan Ayala Rivero fue quien ha obtenido grandes logros para sus agremiados y ha logrado unificar al gremio haciendo caso omiso a falsos redentores que por su traición y ambición desmedida condenaron a miles de trabajadores a ganar bajos salarios, sin prestaciones ni seguridad social.

Miles de trabajadores como su servidor nos estamos preparando para acudir personalmente ante la próxima gobernante de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, para anunciarle que no se deje sorprender por falsos mesías como Julio Miranda, Estela Malagón, Rogelio Sanabria, Estela Muñoz y José Medel, entre otros “vividores”, porque nunca se han ensuciado las manos ya que son aviadores de lujo, que cobran por no trabajar.

“Son ojos de pancha, no podemos permitir que la sigan engañando, porque no tienen ninguna representación sindical y por lo tanto carecen de representatividad. Los que somos de base no pelamos a ellos ni a Jorge Luis Basaldúa, quien nada tiene que ver con el gremio, porque hasta donde sabemos apenas busca ser funcionario”.

Es necesario recordar que los verdaderos trabajadores, laboramos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Que quede claro, al interior del SUTGCDMX muchos les van a diferentes equipos de futbol, pero en cuestiones de trabajo, no tenemos equipo ni colores.

Los trabajadores somos del SUTGCDMX y nos la rifamos por él y la Ciudad de México con sus nueve millones de habitantes, más cinco millones de visitates que transitan a diario por la capital.

A todos ellos los abastecemos de agua potable, recolectamos 13 mil toneladas de basura, podamos árboles, ofrecemos servicios médicos, reparamos miles de luminarias y baches, entre otras tareas.

Los 185 mil trabajadores solamente tenemos un sindicato que es Único y no nos vamos a dividir por el canto de las sirenas, por lo que pedimos a la doctora Claudia Sheinbaum tres cosas importantes:

1.- qué no haya despidos; 2.- que mantenga vigentes nuestras prestaciones y las mejores y, 3.- que nos aumente nuestros salarios para estar a la par de lo que ganan los empleados federales.

NO QUEREMOS SER DE SEGUNDA

Tenemos una gran esperanza en el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en muchos foros ha dicho que primero los pobres y nosotros ahí estamos incluidos. “CON LOS TRABAJADORES TODO, SIN LOS TRABAJADORES NADA”